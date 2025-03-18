Sultan Vahdettin'in torununun evinde milyonluk soygun! Güvenlik kamerası hırsızı ortaya çıkardı

Sarıyer, Poligon Mahallesi, Sarıyer caddesi üzerinde bulunan lüks sitede 15 Mart 2025 tarihinde polise başvuran Mesuda Evliyazade, evinden hırsızlık olduğunu söyleyerek polisten yardım istedi. Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin’in torunlarından Mesuda Evliyazade ifadesinde evinden toplamda 11 milyon 650 bin liralık mücevherin çalındığını söyledi.

ULVİYE SULTAN'DAN KALAN PIRLANTA BİLEZİĞİ DE ÇALMIŞ

Mağdur kadın çalınanlar arasında Ulviye Sultan'dan kalan pırlanta işlemeli altın bileziğin tek başına fiyatının 6 milyon lira olduğunu belirtti. Mesude Ulviyezade olayın 4 Şubat 2025 tarihinde yatılı olarak işe aldığı hizmetçi tarafından gerçekleştirildiği ihbarında bulundu.

EVDEKİ HİZMETÇİ HER HAFTA BİR EŞYA ÇALIYORMUŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada, polis evdeki güvenlik kameralarını incelediğinde hizmetçi T.Ç.'nin her hafta izne çıkarken, evden topladıklarını poşetlere koyarak evden ayrıldığını belirledi.

Hizmetçi T.Ç.'nin muhtelif aralıklarla eşyaları ve mücevherleri sattığı anları güvenlik kameraları kaydetti.

Hizmetçi T.Ç. ile evden çalınan çanta, elbise gibi eşyaları sosyal medya hesaplarından satan kızı S.N.Ş. (23) gözaltına alındı.

79 PARÇA EŞYA ELE GEÇİRİLDİ

Bu gelişme üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri T.Ç.'yi Esenyurt'ta gözaltına aldı. T.Ç.'nin evinde yapılan aramada evden çalınan 79 parça, çanta, elbise gibi eşyalar ele geçirildi. T.Ç.'nin bu eşyaları sosyal medya hesaplarından satmaya çalıştığı tespit edilen kızı S.N.Ş. de Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Hırsızlık Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. T.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken kızı S.N.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

MESUDE EVLİYAZADE KİMDİR?

Mesude Evliyazade, Osmanlı İmparatorluğu’nun son hükümdarı olan Sultan VI. Mehmed Vahdettin’in torununun torunu olarak Osmanlı soyundan gelmektedir. Osmanlı monarşisi 1922’de kaldırılmış olsa da hanedanın torunları dünyanın farklı yerlerinde yaşamaya devam etmiş ve çeşitli iş alanlarında faaliyet göstermiştir. Halkın gözünden uzak duran atalarının çoğunun aksine, Evliyazade mesleki başarıları ve kamusal taahhütleri ile dikkat çekmektedir.