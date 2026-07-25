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Taziyeye gitmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Hatay’ın Samandağ ilçesinde taziyeye gitmek için karşıdan karşıya geçmek isteyen 70 yaşındaki kadına otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Taziyeye gitmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kaza, Samandağ-Antakya Çevreyolu Uzunbağ Mahallesi mevkiinde yaşandı. Yakınının taziyesine gitmek isteyen 70 yaşındaki Bedia Havare’ye, karşıdan karşıya geçtiği esnada otomobil çarptı.

Taziyeye gitmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti 1

TAZİYEYE GİDERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Otomobilin çarptığı Havare ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Taziyeye gitmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti 2

YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Havare, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Taziyeye gitmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti 3

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay kaza yaşlı kadın
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