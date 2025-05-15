Tekirdağ 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

15 Mayıs 2025 Perşembe günü, Tekirdağ'da hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz hava sıcaklığı 18-21°C arasında, gece ise 13-14°C civarında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı %67-69 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise 16-17 km/saat tahmin ediliyor.

16-18 Mayıs tarihleri arasında hava koşullarında bazı değişiklikler öngörülüyor. 16 Mayıs Cuma günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. 17 ve 18 Mayıs Cumartesi ve Pazar günlerinde bol güneş ışığı ve ılıman hava koşulları devam edecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak iyi bir fikir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Güneşli günlerde ise güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi koruyun. Rüzgarlı günlerde hafif ve rahat kıyafetler tercih ederek konforunuzu artırabilirsiniz.