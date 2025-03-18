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Tekirdağ'da düzensiz göçmen operasyonu! İş yerinde yapılan aramada 10 göçmen yakalandı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
18.03.2025 15:50
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Tekirdağ'da bir iş yerinde yapılan aramada 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da düzensiz göçmen operasyonu! İş yerinde yapılan aramada 10 göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre; Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gelen bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde işçi olarak çalıştırılan Pakistan uyruklu 10 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler ve iş yeri sahibi, ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.
Karakoldaki işlemleri tamamlanan göçmenler, Muratlı Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılacak işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Öte yandan, düzensiz göçmenleri çalıştıran işyerine ise ağır cezai yaptırım olacak.
Diğer taraftan, güvenlik güçlerince vatandaşların huzur ve güven içinde yaşaması amacıyla çalışmaların gece gündüz demeden aralıksız olarak, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceğine işaret edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Tekirdağ göçmen işyeri
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