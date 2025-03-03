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  4. Tekirdağ'da feci kaza! Hafif ticari araç, yoldan çıkıp takla attı: 4 yaralı

Tekirdağ'da feci kaza! Hafif ticari araç, yoldan çıkıp takla attı: 4 yaralı

03.03.2025 17:36
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Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari araç takla attı. Meydana gelen kaza sonucu 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da feci kaza! Hafif ticari araç, yoldan çıkıp takla attı: 4 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Ahimehmet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Beyazköy istikametinden Ahimehmet yönüne seyreden S.Ç. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

4 KİŞİ YARALANDI

Takla atan araç tarlaya savruldu. Kazada sürücü S.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan M.K., A.Y. ve Ş.D. yaralandı. 4 yaralı, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ kaza
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