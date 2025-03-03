Tekirdağ'da feci kaza! Hafif ticari araç, yoldan çıkıp takla attı: 4 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Ahimehmet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Beyazköy istikametinden Ahimehmet yönüne seyreden S.Ç. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

4 KİŞİ YARALANDI

Takla atan araç tarlaya savruldu. Kazada sürücü S.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan M.K., A.Y. ve Ş.D. yaralandı. 4 yaralı, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır