Tekirdağ Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Aralık 2025 Cumartesi, Tekirdağ'da hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 12 derece civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 5 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı %80 civarında. Rüzgar hızı saatte 6 km civarında bekleniyor. Gün doğumu saati 08:25. Gün batımı ise 17:40.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Aralık Pazar günü hava kısmen güneşli. Sıcaklıklar 3 ile 12 derece arasında olacak. 15 Aralık Pazartesi günü hava yine kısmen güneşli. Sıcaklıklar 2 ile 12 derece arasında değişecek. 16 Aralık Salı günü hava parlak güneş ışığıyla olacak. Sıcaklıklar 4 ile 12 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olacak. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olur. Nem oranı yüksek olacak. Nemli ortamlardan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de sağlığınız açısından gereklidir. Rüzgar hafif olacak. Rüzgar serinlik yapabilir. Bu nedenle hazırlıklı olmakta fayda var.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve kısmen güneşli olacak. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Bu, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.