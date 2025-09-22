HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Tele1'deki KJ'ye Ömer Çelik'ten sert tepki: Cumhurbaşkanımız ile Netanyahu’yu yan yana anan her cümle sefildir

Tele1'de dün gece yayınlanan bir programda "RTE'nin Netanyahu'dan farkı ne?" KJ'si tartışma yaratmıştı. Tele1 tartışmalar sonrası özür mesajı yayınladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun aynı cümlede yer almasına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Tele1'deki KJ'ye Ömer Çelik'ten sert tepki: Cumhurbaşkanımız ile Netanyahu’yu yan yana anan her cümle sefildir
Cansu Akalp

Tele1'de dün gece yayınlanan "Türkiye'nin Yönü" programında yayınlanan KJ tartışma yaratmıştı. Tele1, söz konusu ifadelerle ilgili açıklamasında "Reji kadromuzdan kaynaklanan ve sehven yapılan bu hata nedeniyle özür dileriz" dedi.

Tele1 deki KJ ye Ömer Çelik ten sert tepki: Cumhurbaşkanımız ile Netanyahu’yu yan yana anan her cümle sefildir 1

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ilgili kanalın özür dilediğini hatırlatarak, “Özür için gereğinin yapılması gerekir. Cumhurbaşkanımıza dönük saygısızlıklarla hukuki ve siyasi zeminde en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” ifadelerini kullandı.

İşte Çelik'in açıklamaları;

"Bir TV kanalında Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’yu mukayese eden bir cümlenin ekrana yansıtılmasını lanetliyoruz.

İnsanlık ittifakının gür sesi, devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’yu yan yana anan her cümle sefildir ve milletimize hakarettir.

İlgili kanal özür dilemiş, özür için gereğinin yapılması gerekir. Cumhurbaşkanımıza dönük saygısızlıklarla hukuki ve siyasi zeminde en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşte Erdoğan'ın masasındaki 5 aşamalı modelİşte Erdoğan'ın masasındaki 5 aşamalı model
Antalya'da iş yerinde patlama: 3 yaralı 1 can kaybıAntalya'da iş yerinde patlama: 3 yaralı 1 can kaybı

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.