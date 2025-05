Televizyonda yeni yasak: Popüler diziler de listede! 'Çocuk yerine kariyer tercih eden kadına yer yok'

Rusya, doğum oranlarının düşmesiyle mücadele kapsamında dikkat çeken bir adım atmaya hazırlanıyor. İddialara göre, çocuk sahibi olmayı tercih etmeyen kadınları anlatan dizi ve filmler, Eylül ayından itibaren yasaklanacak.

ÜNLÜ DİZİLER LİSTEDE

Bu yapımlar artık ülke içinde dağıtım sertifikası alamayacak ve dijital platformlardan kaldırılacak. Yasağın “çocuksuzluğu özendiren” içeriklere yönelik olacağı belirtiliyor. Bu kapsamda, “Sex and the City”, “House of Cards” ve “Game of Thrones” gibi popüler dizilerin de listede olabileceği konuşuluyor.

NÜFUS AZALMASINA KARŞI ÖZLEM

Rusya’nın nüfusu azalmaya devam ediyor. 2025’in ilk üç ayında doğum sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 düştü. Özellikle şubat ayında bu oran yüzde 7’ye kadar çıktı.

Kremlin, doğumu teşvik etmek için maddi destekler sunuyor ve kürtaj uygulamalarını zorlaştırıyor. Öte yandan, çocuk sahibi olmayanları olumlayan medya içeriklerine karşı sıkı tedbirler alınıyor.

Birleşmiş Milletler’in raporuna göre, Rusya'nın nüfusu bu hızla düşerse 2080’e kadar 100 milyonun altına inebilir.