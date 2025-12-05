HABER

Tenis topları neden fosforlu sarıdır?

İki kişilik bir oyun olan tenis, iki adet raket ve bir top ile oynanan bir oyundur. İkişer kişilik iki takım arasında da iki kişi arasında da oynanabilir. Farklı türleri olan tenisin oynandığı alana tenis kortu adı verilir. Oyuncular ellerindeki raketler ile tenis topunu bir file üzerinden birbirlerine atarlar. Amaç kurallara göre en çok puanı alarak kazanmaktır.

Ferhan Petek

Tarihçesi Orta Çağ Fransa’sına dayanmakta olan tenis oyunu, o dönemde elle oynanmaktaydı. Ancak gitgide gelişen bu oyun günümüzdeki modern tenisin temellerini atmış oldu. 1800’lü yıllarda İngiltere’de oynanmaya başlayan bu oyun zaman içinde ve kısa sürede tüm dünyaya yayılmış ve popüler bir hale gelmiştir. Dikdörtgen biçiminde düz bir alanda oynanan tenis oyunu profesyonel olarak oynandığı zaman belli ölçü standartlarına göre yapılır.

Tenis oyunu da diğer birçok oyun gibi kendine has ve bu oyuna özel olarak üretilen malzemeler ile oynanmaktadır. Bu oyunu oynamak için öncelikli olarak kort adı verilen bir alana, tam ortada bulunan bir fileye, iki ya da dört adet rakete ve tenis topuna gereksinim vardır. Tenis topları bu spor için özel olarak tasarlanmış ve özel olarak üretilmekte olan toplardır.

Bir tenis topunun boyutu yaklaşık olarak 6 cm civarındadır. Bu 2.6 inçe tekabül etmektedir. Üretilmesinde ağırlıklı olarak sarı rengi kullanılan tenis topları diğer renklerde de üretilebilmektedir. Ancak özellikle sarı renginin tercih edilmesi profesyonel camia başta gelmek üzere önem verilen bir konudur.

Tenis sporu için özel olarak üretilen tenis topları lifli yapıda bir keçe ile kaplıdır. Bu malzemenin kullanılması da tenis oyununa özel olarak düşünülmüştür. Çünkü bu malzemeler tenis topuna aerodinamik açıdan fayda sağlamaktadır. Bunun dışında tenis topunu alttan ve üstten çevreleyen iki adet kalın çizgi bulunmaktadır. Bu çizgilerin rengi genel olarak beyazdır.

Açık havada oynanan tenis tarihte ilk kez 1870’li yıllardan önce görülmüştür. Bu tarihten önce tenis sporu dönemin ilkel olarak yapılan kortlarında oynanmıştır. 1480 yılında Fransa Kralı 11. Luis’in tenis toplarının kum, tebeşir, talaş ve toprak gibi maddeler ile doldurulmasını yasaklamıştır. Buna karşılık tenis toplarının kaliteli bir deri malzeme ile kaplanarak içlerinin yünle doldurulmasını şart koşmuştur.

Yönetmeliğe göre tenis oyunda kullanılacak olan malzemeler özel standartlara göre üretilmek zorundadır. Buna göre tenis toplarının boyutları, ağırlıkları, deformasyon, zıplama gibi kriterleri bulunmaktadır. Uluslararası Tensi Federasyonu ya da kısaca ITF, resmi olarak tenis toplarının boyutlarının 65 mm- 68 mm arası olmasını zorunlu kılmaktadır.

Tenis oyunu için belli standartlara göre özel olarak üretilen tenis topları standartlarına göre sarı ve beyaz renklerde olması da zorunlu tutulmaktadır. Günümüzde de kullanılmakta olan topların renkleri ITF tarafından 1972 yılında gerçekleştirilen araştırmaların doğrultusunda belirlenmiştir. Buna göre renkli televizyonda floresan renklerinin daha belirgin olabilmesi nedeni ile optik sarı ismi verilen renk kullanılmaya başlamıştır. Optik sarı rengi tarihte ilk kez Mike Davies tarafından takdim edilmiştir.

Tenis topları hava ile doldurulmuştur. Geliştirilmiş keçe bir madde ile etrafı kaplanmıştır. Bazı tenis topu üreticileri içinde polistirenden yapılmış olan küçük bir topun yer aldığı tenis topları üretmektedir.

Topların üzerinde genel olarak sayılar ve topa ait markanın ismi yazılı olur. Bu özellik ile topları birbirinden ayırt edebilmek mümkündür. Bir tenis topu yapılan deneylere göre 135 cm ile 147 cm arasında yüksekliğe zıplayabilmektedir.

