HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Terör örgütü PKK silah bırakıyor! AK Parti kaynakları "Ne yapacağımızı biliyoruz" diyerek duyurdu: "Öcalan'ın cezaevi şartları esnetilecek"

Terör örgütü PKK'nın bir iki gün içinde açıklama yaparak silah bıraktığını ve kendini feshettiğini duyurması bekleniyor. Kararın çoktan alındığı ancak açıklamanın Sırrı Süreyya Önder'in ölümü nedeniyle ertelendiği belirtildi. Örgütün elebaşı Abdullah Öcalan çağrıyı 27 Şubat'ta yapmıştı. Öte yandan açıklamanın ardından hukuki adımların gelmesi bekleniyor. AK Parti kaynakları "Elimizde hazır taslak var, ne yapacağımızı biliyoruz" dedi.

Terör örgütü PKK silah bırakıyor! AK Parti kaynakları "Ne yapacağımızı biliyoruz" diyerek duyurdu: "Öcalan'ın cezaevi şartları esnetilecek"

Türkiye hafta bitmeden kritik gelişmelere gebe. Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyacağını duyuran PKK geçen hafta kongreyi toplayıp kendini feshetme ve silah bırakma kararı aldı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, açıklamanın yapılmasının ardından Öcalan'ın cezaevi şartlarıyla ilgili birtakım adımlar atılacak.

"SIRRI S. ÖNDER'İN ÖLÜMÜ NEDENİYLE ERTELENDİ"

Terör örgütü PKK, geçen haftaki kongrede alınan kararları geçen hafta sonu kamuoyuna duyurmaya karar verdi ancak, Sırrı Süreyya Önder’in vefatı sebebiyle açıklamanın ertelendi. Türkiye gazetesinin AK Parti’nin üst düzey yöneticileri ve güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, örgüt tarafından alınan kararlar bir-iki gün içinde kamuoyuna duyurulacak.

AA-20250410-37588376-37588375-DEM_PARTI_MILLETVEKILLERI_BULDAN_VE_ONDER

AK PARTİ KAYNAKLARI: NE YAPACAĞIMIZ BELLİ

AK Parti ve devletin ilgili birimleri tarafından ise önümüzdeki sürece ilişkin atılacak adımlara yönelik bir taslak program hazırlandı. Güvenlik birimleri bu hazırlıklarla ilgili Öcalan’la da görüştü. AK Parti kaynakları “Buradaki kritik eşik silah bırakılması ve fesihti. Bu aşama geride kaldıktan sonra artık önümüze bakacağız. Biz bir süredir zaten hukuki konularda atılacak adımlarla ilgili çalışıyorduk. Elimizde hazır bir taslak var, ne yapacağımız belli. Örgütten gelecek açıklamadan sonra, biz de bu adıma karşı neler yapacağımızı masaya yatıracağız” dedi.

thumbs_b_c_8c599ad99575ed58a57bf8ab6059ad7d

"ÖCALAN'IN CEZAEVİ ŞARTLARI ESNETİLECEK, DAHA SIK GÖRÜŞME YAPACAK"

Öcalan’ın İmralı’dan çıkarılmasına ilişkin hiçbir başlıkları olmadığını belirten AK Parti kurmayları “Ancak idari bazı adımlar atılacak. İmralı’da kendisine yardımcı olacak bir görevli bulunacak. Cezaevi şartları esnetilecek. Görüşmek istediği kişilere izin verilecek. DEM’den ve aileden de daha sık görüşmeler olacak. Devletle, Öcalan’ın görüşmelerinde zaten ‘İmralı’dan çıkmak istemediğini’ bizzat kendisi söyledi. Çıktığında bir güvenlik sorunu yaşayacağını biliyor. Sonuçta birçok istihbarat örgütü ile çalışmış bir adamdan bahsediyoruz. Dışarıda nefes aldırmazlar ona” değerlendirmesini yaptı.

thumbs_b_c_a54c7e730fb2b2d6e1ae8d116b926ca0

"PARTİLİLERDEN GELECEK HER AÇIKLAMA BAŞKA BİR TARTIŞMAYA YOL AÇABİLİR"

Bu arada, önümüzdeki dönemde toplumda yanlış anlaşılacak açıklamalar konusunda AK Parti âdeta kırmızı alarm durumuna geçti. AK Parti’nin süreci yönetmekle görevlendirilen heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı toplantıda ‘terörsüz Türkiye’ye ilişkin açıklamalar konusunda çok dikkatli olunması gerektiği üzerinde duruldu.

AK Parti kurmayları “Cumhurbaşkanı ile bu konular konuşuldu. Milletvekilleri, teşkilatlar, parti yönetiminden gelecek her açıklama başka bir tartışmaya yol açabilir. Bu konuda görevlendirilmiş arkadaşlar var. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ, Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamaları çerçevesinde süreç yürütülecek. Çünkü bu süreç çok hassas. Aynı hassasiyeti DEM Parti tarafı da gösterecek” diye konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Partili vekillere talimatı verdi: Süreci vatandaşa anlatın AK Partili vekillere talimatı verdi: Süreci vatandaşa anlatın
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski nişanlısını o halde görünce balkondan atladı!Eski nişanlısını o halde görünce balkondan atladı!
Bir suikast iddiası daha! Şimdi de Pervin Buldan... Bir suikast iddiası daha! Şimdi de Pervin Buldan...
Anahtar Kelimeler:
pkk Abdullah Öcalan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son haliyle şaşırttı! Görenler tanıyamıyor

Son haliyle şaşırttı! Görenler tanıyamıyor

Bir suikast iddiası daha! Şimdi de Pervin Buldan...

Bir suikast iddiası daha! Şimdi de Pervin Buldan...

AK Partili vekillere talimatı verdi: Süreci vatandaşa anlatın

AK Partili vekillere talimatı verdi: Süreci vatandaşa anlatın

ABD ile İsrail arasında kriz! "Trump, Netanyahu ile teması kesme kararı aldı"

ABD ile İsrail arasında kriz! "Trump, Netanyahu ile teması kesme kararı aldı"

Sevgilisiyle aşk dolu kareler! Beğeni yağdı

Sevgilisiyle aşk dolu kareler! Beğeni yağdı

Yer:Konya... Cinsel organını kesip kalbini söktü! Her detayı korkunç

Yer:Konya... Cinsel organını kesip kalbini söktü! Her detayı korkunç

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.