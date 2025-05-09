Terör örgütü PKK silah bırakıyor! AK Parti kaynakları "Ne yapacağımızı biliyoruz" diyerek duyurdu: "Öcalan'ın cezaevi şartları esnetilecek"

Türkiye hafta bitmeden kritik gelişmelere gebe. Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyacağını duyuran PKK geçen hafta kongreyi toplayıp kendini feshetme ve silah bırakma kararı aldı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, açıklamanın yapılmasının ardından Öcalan'ın cezaevi şartlarıyla ilgili birtakım adımlar atılacak.

"SIRRI S. ÖNDER'İN ÖLÜMÜ NEDENİYLE ERTELENDİ"

Terör örgütü PKK, geçen haftaki kongrede alınan kararları geçen hafta sonu kamuoyuna duyurmaya karar verdi ancak, Sırrı Süreyya Önder’in vefatı sebebiyle açıklamanın ertelendi. Türkiye gazetesinin AK Parti’nin üst düzey yöneticileri ve güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, örgüt tarafından alınan kararlar bir-iki gün içinde kamuoyuna duyurulacak.

AK PARTİ KAYNAKLARI: NE YAPACAĞIMIZ BELLİ

AK Parti ve devletin ilgili birimleri tarafından ise önümüzdeki sürece ilişkin atılacak adımlara yönelik bir taslak program hazırlandı. Güvenlik birimleri bu hazırlıklarla ilgili Öcalan’la da görüştü. AK Parti kaynakları “Buradaki kritik eşik silah bırakılması ve fesihti. Bu aşama geride kaldıktan sonra artık önümüze bakacağız. Biz bir süredir zaten hukuki konularda atılacak adımlarla ilgili çalışıyorduk. Elimizde hazır bir taslak var, ne yapacağımız belli. Örgütten gelecek açıklamadan sonra, biz de bu adıma karşı neler yapacağımızı masaya yatıracağız” dedi.

"ÖCALAN'IN CEZAEVİ ŞARTLARI ESNETİLECEK, DAHA SIK GÖRÜŞME YAPACAK"

Öcalan’ın İmralı’dan çıkarılmasına ilişkin hiçbir başlıkları olmadığını belirten AK Parti kurmayları “Ancak idari bazı adımlar atılacak. İmralı’da kendisine yardımcı olacak bir görevli bulunacak. Cezaevi şartları esnetilecek. Görüşmek istediği kişilere izin verilecek. DEM’den ve aileden de daha sık görüşmeler olacak. Devletle, Öcalan’ın görüşmelerinde zaten ‘İmralı’dan çıkmak istemediğini’ bizzat kendisi söyledi. Çıktığında bir güvenlik sorunu yaşayacağını biliyor. Sonuçta birçok istihbarat örgütü ile çalışmış bir adamdan bahsediyoruz. Dışarıda nefes aldırmazlar ona” değerlendirmesini yaptı.

"PARTİLİLERDEN GELECEK HER AÇIKLAMA BAŞKA BİR TARTIŞMAYA YOL AÇABİLİR"

Bu arada, önümüzdeki dönemde toplumda yanlış anlaşılacak açıklamalar konusunda AK Parti âdeta kırmızı alarm durumuna geçti. AK Parti’nin süreci yönetmekle görevlendirilen heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı toplantıda ‘terörsüz Türkiye’ye ilişkin açıklamalar konusunda çok dikkatli olunması gerektiği üzerinde duruldu.

AK Parti kurmayları “Cumhurbaşkanı ile bu konular konuşuldu. Milletvekilleri, teşkilatlar, parti yönetiminden gelecek her açıklama başka bir tartışmaya yol açabilir. Bu konuda görevlendirilmiş arkadaşlar var. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ, Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamaları çerçevesinde süreç yürütülecek. Çünkü bu süreç çok hassas. Aynı hassasiyeti DEM Parti tarafı da gösterecek” diye konuştu.

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