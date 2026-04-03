Tetikçi menüsü... İlan verip, sipariş alıyorlar: İnfaz, bel altı bel üstü, mekan kurşunlanır

Telegram üzerinden tetikçilik için ilan verip "tetik işleriniz yapılır, infaz, mekan kurşunlama, haraç kesme” gibi ifadelerle suç içerikli paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

44 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da 8’i suça sürüklenen çocuk, 15’i yetişkin olmak üzere 23 kişi, İstanbul dışındaki illerde ise 6’sı suça sürüklenen çocuk, 15’i yetişkin olmak üzere 21 kişi hakkında olmak üzere toplam 44 şüpheli için arama, el koyma, yakalama ve gözaltı talimatı verildi.

EMNİYETTEN DİJİTAL İZ TAKİBİ

TV100'de yer alan habere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda dijital ortamda suç işlemek amacıyla şahıs temini ve silah satışı faaliyetlerine yönelik kapsamlı analiz gerçekleştirdi.

MENÜ OLUŞTURMUŞLAR...

Suç içerikli paylaşımlar (yeni nesil suç örgütlerinin eylemleriyle benzer şekilde “tetik işleriniz yapılır, infaz, bel altı bel üstü, mekan kurşunlanır, haraç kesme, İstanbul içi mekan yaralama, tetik düşürülür" şeklinde) kullanıcı etkileşimleri ve dijital izler detaylı şekilde incelenerek şüpheliler tüm bağlantılarıyla birlikte tespit edildi.

16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

03 Nisan 2026 tarihinde İstanbul merkezli olarak Bursa, İzmir, Adana, Konya, Kocaeli, Tekirdağ, Mersin, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Ankara, Manisa, Mardin ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu toplam 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

35 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

KAMU DÜZENİNE KARŞI SUÇLARA MÜDAHALE

Yetkililer, operasyonun kamu düzeni ve huzurunu bozmayı amaçlayan suç faaliyetlerine karşı yürütüldüğünü belirtirken, dijital platformlar üzerinden organize edilen suç ağlarına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.