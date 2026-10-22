Tibet’te 7 büyüklüğünde deprem

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi, 7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Nakçu ilinin 183 kilometre kuzeydoğusunda olduğunu duyurdu.
Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının ardından bölgede henüz can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.
Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) tarafından yapılan açıklamada da depremin büyüklüğü 7 olarak kaydedildi.
Tibet Özerk Bölgesi, Ocak 2025'te de yıkıcı bir depremle gündeme gelmişti.
Şıgatsı iline bağlı Tingri ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 120 kişi yaşamını yitirmişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum