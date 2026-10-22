Tibet’te 7 büyüklüğünde deprem

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi, 7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Nakçu ilinin 183 kilometre kuzeydoğusunda olduğunu duyurdu.

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının ardından bölgede henüz can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

ÇİN DEPREM AĞLARI MERKEZİ DE DOĞRULADI

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) tarafından yapılan açıklamada da depremin büyüklüğü 7 olarak kaydedildi.

2025'TEKİ DEPREMDE 120 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Tibet Özerk Bölgesi, Ocak 2025'te de yıkıcı bir depremle gündeme gelmişti.

Şıgatsı iline bağlı Tingri ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 120 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır