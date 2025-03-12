TikTok’ta bir kişi nasıl engellenir? TikTok’ta engelleme adımları

TikTok sosyal medya platformu çok sayıda kişinin kullandığı, eğlenceli videolar izleyebildiği, canlı yayınların açılabildiği ya da canlı yayınlara katılabildiği platformlardan biri olarak bilinmektedir. Bu platform bünyesinde zaman zaman kullanıcılar başka kişiler tarafından rahatsız edilebilir. Böyle durumlarda kullanıcılar o kişilerin kendilerini görmesini istemeyebilir ve engelleme yoluna başvurabilir. TikTok sosyal medya platformunda engelleme özelliğini kullanmak son derece basittir.

TikTok’ta bir kişi nasıl engellenir?

Yaygın olarak kullanılan TikTok sosyal medya uygulamasında bazı kullanıcılar özel mesaj bölümünden rahatsız edici yazılara maruz kalabilir ve bu yazıları ya da içerikleri atan kişileri engellemek isteyebilir. TikTok uygulamasında diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi hesap gizliliği ön plandadır. Kişiler oluşturdukları hesaplarını “herkese açık” şekilde ayarlayabileceği gibi yalnızca takipçilerinin göreceği biçimde de düzenleyebilir.

TikTok kullanan kişinin profili herkes tarafından görüldüğünde zaman zaman tatsız durumlar yaşanabilir ve kişilere sinir bozucu mesajlar gelebilir. Bu durumun önüne geçebilmek için çoğunlukla engelleme özelliği kullanılmaktadır. Kullanıcılar kendilerini rahatsız eden kişileri birkaç basit adımı uygulayarak kolayca engelleyebilir.

TikTok’ta engelleme adımları nelerdir?

TikTok sosyal medya hesabı açan bazı kullanıcılar daha fazla takipçiye sahip olmak adına hesaplarını gizlemeyebilir. Fakat bu durum zaman içerisinde moral bozucu mesajların alınmasına yol açabilir ve kullanıcı bu durumundan ciddi şekilde rahatsız olabilir. Bu durumdan kurtulabilmek ve alakasız mesajların önüne geçebilmek için engelleme özelliğinden faydalanılır. Bu özellik sayesinde kullanıcılar can sıkıcı mesajlar gönderen kişileri engellemiş olur ve bir daha o kişilerden mesaj alamaz. TikTok’ta engelleme adımları ise kısaca şöyledir: