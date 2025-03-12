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TikTok’ta bir kişi nasıl engellenir? TikTok’ta engelleme adımları

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
06.03.2025 20:39
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TikTok sosyal medya uygulaması günümüzde en sık kullanılan ve keyifli içeriklere sahip videolar hazırlanmasına imkân tanıyan sosyal medya uygulamalarından biridir. Bu uygulamada da diğer benzer uygulamalarda olduğu gibi önemli özellikler bulunmaktadır. Bu özelliklerden biri kişiyi rahatsız eden bir başka kişiyi engelleme özelliğidir. Uygulama kullanıcısı rahatsızlık veren ya da artık görmek istemediği birini engelleme hakkına sahiptir. Peki, TikTok’ta bir kişi nasıl engellenir?

TikTok’ta bir kişi nasıl engellenir? TikTok’ta engelleme adımları

TikTok sosyal medya platformu çok sayıda kişinin kullandığı, eğlenceli videolar izleyebildiği, canlı yayınların açılabildiği ya da canlı yayınlara katılabildiği platformlardan biri olarak bilinmektedir. Bu platform bünyesinde zaman zaman kullanıcılar başka kişiler tarafından rahatsız edilebilir. Böyle durumlarda kullanıcılar o kişilerin kendilerini görmesini istemeyebilir ve engelleme yoluna başvurabilir. TikTok sosyal medya platformunda engelleme özelliğini kullanmak son derece basittir.

TikTok’ta bir kişi nasıl engellenir?

Yaygın olarak kullanılan TikTok sosyal medya uygulamasında bazı kullanıcılar özel mesaj bölümünden rahatsız edici yazılara maruz kalabilir ve bu yazıları ya da içerikleri atan kişileri engellemek isteyebilir. TikTok uygulamasında diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi hesap gizliliği ön plandadır. Kişiler oluşturdukları hesaplarını “herkese açık” şekilde ayarlayabileceği gibi yalnızca takipçilerinin göreceği biçimde de düzenleyebilir.

TikTok kullanan kişinin profili herkes tarafından görüldüğünde zaman zaman tatsız durumlar yaşanabilir ve kişilere sinir bozucu mesajlar gelebilir. Bu durumun önüne geçebilmek için çoğunlukla engelleme özelliği kullanılmaktadır. Kullanıcılar kendilerini rahatsız eden kişileri birkaç basit adımı uygulayarak kolayca engelleyebilir.

TikTok’ta engelleme adımları nelerdir?

TikTok sosyal medya hesabı açan bazı kullanıcılar daha fazla takipçiye sahip olmak adına hesaplarını gizlemeyebilir. Fakat bu durum zaman içerisinde moral bozucu mesajların alınmasına yol açabilir ve kullanıcı bu durumundan ciddi şekilde rahatsız olabilir. Bu durumdan kurtulabilmek ve alakasız mesajların önüne geçebilmek için engelleme özelliğinden faydalanılır. Bu özellik sayesinde kullanıcılar can sıkıcı mesajlar gönderen kişileri engellemiş olur ve bir daha o kişilerden mesaj alamaz. TikTok’ta engelleme adımları ise kısaca şöyledir:

  • İlk önce mobil cihazınız üzerinden TikTok uygulamasını açınız.
  • Ardından kullanıcı isminiz ve şifreniz ile uygulamaya giriş yapınız.
  • Sonrasında özel mesaj almak istemediğiniz kullanıcının profilini bulunuz.
  • Kişinin profiline giriş yaptıktan sonra üst bölümde yer alan “Paylaş” kısmına tıklayınız.
  • Bu kısımda karşınıza “Engelle” seçeneği çıkacaktır. Bu seçeneğe tıklayıp, onay verdiğiniz zaman rahatsız olduğunuz kişiyi engellemiş olacaksınız.
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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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