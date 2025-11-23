HABER

TJK Şanlıurfa Hara ve Aşım İstasyonu’nda skandal görüntüler

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Şanlıurfa Hara ve Aşım İstasyonu’nda skandal görüntüler ortaya çıktı. Dışarıdan alınan yonca balyalarının tartıda ağır gelmesi için içerisine taş konulduğu görüldü.

Türkiye Jokey Kulübü Şanlıurfa Hara ve Aşım İstasyonu’nda skandal görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde atlar için dışardan getirilen yonca balyalarını indiren görevlilerin, balya içerisine dev taşlar koyduktan sonra üzerini tekrar yonca ile kapattıkları gözlendi. Balyalar tartıldıktan sonra içerisindeki taşların yeniden çıkartıldığı belirlendi. Bu şekilde dışarıdan getirilen yoncanın daha ağır kilolarla haraya alındığı iddia edildi.

Yonca balyalarına taş yerleştirilirken görevlilerin rahatlıkları da dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İHA

