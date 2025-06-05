Trabzon 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 5 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu, gündüz 22°C, gece ise 17°C civarında olacak. Hava genellikle açık. Bu sıcaklıklar, Trabzon'un Haziran ayındaki ortalama değerlere yakın. Nem oranı %80 civarında seyredecek.

6-8 Haziran tarihleri arasında hava koşullarında belirgin bir değişiklik bekleniyor. Bu dönemde orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 21-22°C, gece sıcaklıkları 16-17°C arasında değişecek. Nem oranı %80 civarında kalacak. Rüzgar hızı 11-13 km/saat olacak.

Trabzon'un Haziran ayı genellikle 17.5°C ortalama sıcaklık, 14.1°C minimum ve 20.4°C maksimum sıcaklık değerleriyle tanımlanır. Aylık yağış miktarı 148 mm, nem oranı ise %85’tir.

Bu dönemde, yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Yağmur nedeniyle oluşabilecek su birikintilerine dikkat edilmesi gerekiyor. Araç kullanırken hızın azaltılması önemlidir. Evlerde, yüksek nem oranı nedeniyle rutubet oluşumunu engellemek için havalandırma artırılmalı. Nemlendirici cihazların kullanılması önerilir.

Trabzon'da 5 Haziran 2025 Perşembe günü hava açık ve ılıman. 6-8 Haziran tarihleri arasında yağışlı ve nemli koşullar beklenmektedir. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak olumsuz etkilerden korunmaya yardımcı olacaktır.