Trabzon'da kanserli köy: Nerdeyse her hanede bir kanser vakası var! "Toprağımız, suyumuz incelensin; bu kabus artık bitsin"

Trabzon’da bir mahallede artan kanser vakaları korkutuyor. Mahalle halkı toprak ve suyun incelenmesini istiyor. Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Çayırbağı köyü sakinleri kanser sebepli ölümlerden muzdarip. Neredeyse her hanesinden birileri ya hastalığa yakalanmış ya da bir yakınını kanserden kaybetmiş durumda.

"ARAŞTIRIP ÇÖZÜM BULSUNLAR, BİZİ BU KABUSTAN KURTARSINLAR"

Ekol TV muhabirinin derlediği haberde, mahalle sakinleri yetkililere seslenerek, "Patates olsun, mısır olsun, fasulye olsun tarım ürünlerinden yayıldığını düşünüyoruz. Araştırılsın, bir çözüm üretilsin. Bizi bu kabustan kurtarsınlar" dedi.

"HASTANEYE GİTMEYE KORKUYORUZ"

Kanserden yakının kaybeden bir diğer mahalle sakini ise, "Hastaneye her giden insanımız hemen kanser teşhisi ile karşılaşıyor. Talil yapıyorlar, kanser teşhisi konuluyor. Hastaneye gitmeye korkuyoruz" dedi.