Trabzon Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 6 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu artan bulutlulukla birlikte 18 derece civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 13 ile 18 derece arasında değişecek. Nem oranı %56 seviyelerinde ve rüzgar güneyden hafif esecek. Hava genellikle kapalı ve bulutlu geçeceği için dışarı çıkarken şemsiye almak önemli. Önümüzdeki günlerde de hava durumu kapalı kalacak, bu nedenle hazırlıklı olmak gerekebilir.

Simay Özmen

Trabzon'da 6 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu, artan bulutluluk ile birlikte 18 derece civarında olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 13 ile 18 derece arasında değişecek. Bu durum, Trabzon'un ılıman ikliminin tipik bir yansımasıdır. Nem oranı %56 seviyelerinde. Rüzgar, güney yönünden eserek saatte yaklaşık 6 km hız yapması bekleniyor.

Bugün hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olabilir. Rüzgar hafif olacağı için, hafif bir mont veya ceket giymek de rahatlık sağlar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şu şekilde olacak: 7 Şubat Cumartesi 18 derece, 8 Şubat Pazar 13 derece, 9 Şubat Pazartesi 11 derece civarında bekleniyor. Bu tarihlerde hava genellikle kapalı ve bulutlu kalacak. Pazar günü hafif yağış, Pazartesi günü ise hafif yağmur görülecek.

Bu hava koşullarıyla Pazar ve Pazartesi günleri dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız önerilir. Ayrıca, kat kat giyinmek de iyi bir fikir olacaktır. Rüzgar hafif olacağı için, hafif bir mont veya ceket rahatlık sağlayacaktır.

Trabzon'un ılıman iklimi yıl boyunca değişken hava koşulları sunar. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Buna göre hazırlık yapmak faydalı olacaktır.

