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Trabzon Hava Durumu! 23 Haziran Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 23 Haziran 2026 Salı günü hava durumu, Karadeniz İklimi'nin etkisiyle ılıman ve değişken olacak. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava genellikle bulutlu ve nem oranı yüksek seyredecek. 24 ve 25 Haziran tarihleri, benzer sıcaklık aralıklarıyla devam edecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların, serin ve nemli hava koşullarını göz önünde bulundurarak uygun önlemler alması gerektiği vurgulanıyor.

Trabzon Hava Durumu! 23 Haziran Salı Trabzon hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Trabzon'da 23 Haziran 2026 Salı günü hava durumu, Karadeniz İklimi'nin etkisiyle ılıman ve değişken olacak. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava genellikle bulutlu olacak. Nem oranı yüksek seyredecek. Rüzgarın hızı saatte 3 ile 4 kilometre arasında olacak. Bu koşullar serin ve nemli bir hava beklediğimizi gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, Trabzon'da benzer ılıman koşulların devam edeceğini işaret ediyor. 24 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklıkları 20 ile 23 derece arasında kalacak. Hava bulutlu olmaya devam edecek. 25 Haziran Perşembe günü ise hava sıcaklıkları 21 ile 24 derece arasında olacak. Hava bu gün güneşli geçmesi bekleniyor. 26 Haziran Cuma günü sıcaklık yine 21 ile 24 derece arasında olacak. Hava hafif yağmurlu olacak. Bu süre zarfında serin ve değişken hava koşullarının süreceği söylenebilir.

Bu hava koşullarında nem oranının yüksek olması dikkat edilmesi gereken bir durum. Açık hava etkinlikleri planlayanların temkinli olmaları önemlidir. Spor yaparken aşırı efordan kaçınmak faydalı olacaktır. Yürüyüşe çıkarken nemin vücut üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurmalıyız. Ayrıca, yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek gerekiyor. Şemsiye bulundurmak da ıslanmaktan korunmaya yardımcı olacaktır. Rüzgarın hızı düşük olsa da deniz kenarında vakit geçirenler hazırlıklı olmalıdır.

Sonuç olarak, Trabzon'da 23 Haziran 2026 Salı günü hava durumu serin ve nemli olacak. Benzer ılıman koşulların önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu dikkate almaları önemlidir. Uygun önlemler almak şarttır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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