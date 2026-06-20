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Trabzon’da YKS’ye yetişemeyen adayların yardımına polis ekipleri koştu

Trabzon’da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) yaklaşık 24 bin aday katılırken, sınava geç kalma riski yaşayan bazı öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli polis timlerinin desteğiyle sınav merkezlerine ulaştırıldı.

Trabzon’da YKS’ye yetişemeyen adayların yardımına polis ekipleri koştu

Trabzon’da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) girecek bazı adaylar, sınava geç kalma riski yaşadı. Trafik yoğunluğu ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle sınav merkezlerine yetişmekte zorlanan öğrenciler, polis ekiplerinden yardım istedi.

Kent genelinde yaklaşık 24 bin adayın üniversite hayali için ter döktüğü sınav öncesinde, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli polis timleri, zamanla yarışan öğrencilerin imdadına yetişti.

Yunus ekipleri, farklı noktalardan aldıkları adayları motosikletlerle sınav merkezlerine ulaştırdı. Sınav binalarına getirilen öğrenciler, son dakikalarda salonlara giriş yaptı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezleri çevresinde yoğunluk oluşurken, okul önlerinde bekleyen veliler de çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Trabzon’da YKS’ye yetişemeyen adayların yardımına polis ekipleri koştu 1

Trabzon’da YKS’ye yetişemeyen adayların yardımına polis ekipleri koştu 2
Kaynak: İHA

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Trabzon yks
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