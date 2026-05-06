Trump'tan İran mesajı: "Çin ziyareti öncesi savaşın sona erme ihtimali çok yüksek"

ABD Başkanı Çin ziyaretinin öncesinde İran ile anlaşma konusunda önemli mesajlar verdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, ziyaret öncesinde İran'la savaşın sona erme ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Trump, İran'ın anlaşmaya yanaşmaması durumunda ise 'onları yer bir ederiz' dedi.

Trump, kritik Çin ziyareti öncesinde şu ifadeleri kullandı;

"Çin ziyaretimden önce savaşın sona erme ihtimali çok yüksek. İran anlaşma sağlamazsa onları yerle bir ederiz"

ABD Başkanı Trump, kısa süre önce yaptığı açıklamada İran ile yüz yüze görüşme planlamak için daha çok erken olduğunu dile getirmişti.