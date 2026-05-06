Trump'tan İran mesajı: "Çin ziyareti öncesi savaşın sona erme ihtimali çok yüksek"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile barış konusunda kritik bir açıklama yaptı. Çin ziyaretine hazırlanan Trump, "Çin ziyaretimden önce savaşın sona erme ihtimali çok yüksek. İran anlaşma sağlamazsa onları yerle bir ederiz" dedi.

Mustafa Fidan

ABD Başkanı Çin ziyaretinin öncesinde İran ile anlaşma konusunda önemli mesajlar verdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, ziyaret öncesinde İran'la savaşın sona erme ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi.

TRUMP'TAN KRİTİK AÇIKLAMA: "SAVAŞ MUHTEMELEN SONA ERER"

Trump, İran'ın anlaşmaya yanaşmaması durumunda ise 'onları yer bir ederiz' dedi.

"ANLAŞMA SAĞLAMAZLARSA ONLARI YERLE BİR EDERİZ"

Trump, kritik Çin ziyareti öncesinde şu ifadeleri kullandı;

"Çin ziyaretimden önce savaşın sona erme ihtimali çok yüksek. İran anlaşma sağlamazsa onları yerle bir ederiz"

"YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEK İÇİN HENÜZ ERKEN" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, kısa süre önce yaptığı açıklamada İran ile yüz yüze görüşme planlamak için daha çok erken olduğunu dile getirmişti.

06 Mayıs 2026
