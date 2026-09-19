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Trump'tan şaşırtan çıkış! "'Yapay Zeka Kuvvetleri'ni kuruyorum" diyerek başvuru şartlarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, yine dünya gündemine oturacak ilginç bir çıkışta bulundu. Trump, ABD'nin yapay zeka politikasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Yapay Zeka Kuvvetleri'ni kuracağını duyurdu. Yakın zamanda ilgili birimin güvenlik sorumlusunu açıklayacağını belirten Trump, projeye yalnızca yüksek zekaya sahip kişilerin başvurabileceğini açıkladı.

Trump'tan şaşırtan çıkış! "'Yapay Zeka Kuvvetleri'ni kuruyorum" diyerek başvuru şartlarını açıkladı

Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllar boyunca radikal solcu demokratlar tarafından ülkemizi ortadan kaldırmak amacıyla ortaya atılan pek çok sahte olay ve aldatmaca gördük. Rusya, Ukrayna, küresel ısınma, iki azil sahtekarlığı, kadın sporlarında erkekler ve şimdi de yapay zekanın yıkım ve tahribatı. ABD Başkanı olarak bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceğim" dedi.

Trump tan şaşırtan çıkış! " Yapay Zeka Kuvvetleri ni kuruyorum" diyerek başvuru şartlarını açıkladı 1

"YAPAY ZEKANIN BÜYÜMESİNİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Trump, "Her şey veri merkezlerine yönelik saldırılarla başladı. Ta ki insanlar, bu merkezlerin inşa edildikleri topluluklar için ne kadar zenginlik ve prestij sağladığını fark edene kadar. Bunların sonucu daha yüksek maaşlar, daha düşük vergiler ve daha güvenli sokaklar oldu" ifadelerini kullandı.

Veri merkezlerine yönelik saldırıların büyük ölçüde başarısızlığa uğradığını söyleyen Trump, "Şimdi tıpkı ‘küresel ısınma' terimini, çok daha geniş bir şüphe alanını kapsayan ‘iklim değişikliğine' çevirdikleri gibi, doğrudan yapay zekanın üzerine gidiyorlar. Biz bu inanılmaz sektörün büyümesini hiçbir şekilde engellemeyecek veya baskılamayacağız. Aksine, onu destekleyecek, yardım edecek ve büyümesini yakından takip edeceğiz" dedi.

Trump tan şaşırtan çıkış! " Yapay Zeka Kuvvetleri ni kuruyorum" diyerek başvuru şartlarını açıkladı 2

"YAPAY ZEKA KUVVETLERİ'Nİ KURUYORUM"

ABD Başkanı, tüm bunlara rağmen potansiyel kötülükleri de gözetleyeceklerinin altını çizerek, "Bunu halihazırda mevcut olan ceza ve hukuk sistemimiz aracılığıyla çok kolay bir şekilde yapabiliriz. Bu amaçla, tıpkı ilk başkanlık dönemimde kurduğum ve muazzam bir başarı elde eden ABD Uzay Kuvvetleri gibi, Yapay Zeka Kuvvetleri'ni kuruyorum. Bu doğrultuda, yakın gelecekte ‘Yapay Zeka Çarı'nı' (Güvenlik Sorumlusunu) açıklayacağım. Yalnızca yüksek IQ'ya sahip kişiler başvurmalı" dedi.

Trump tan şaşırtan çıkış! " Yapay Zeka Kuvvetleri ni kuruyorum" diyerek başvuru şartlarını açıkladı 3

"ÇİN'İN VE DÜNYANIN GERİ KALANININ ÖNÜNDEYİZ"

Yapay zekanın sanayi devrimi veya internetin keşfi kadar önemli olduğunu kaydeden Trump, "Yapay zeka, bir sonraki Sanayi Devrimi ya da internet olacak; hatta bunlardan çok daha büyük ve etkili olacak. Ülkemizin GSYH'sinin yüzde 25'ine kadarını oluşturması mümkün. Çin'in ve dünyanın geri kalanının önündeyiz ve bunu böyle sürdürmeye kararlıyım" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka trump
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