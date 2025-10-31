Türk Dili ve Kültürü Programı tanıtım etkinliği

Program, uluslararası öğrencilerin Türkçeyle kurdukları bağı anlattıkları "Benim İçin Türkçe" başlıklı kısa film gösterimiyle başladı. Açılış konuşmasını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Adıgüzel: "Anadolu Üniversitesi dünyanın da önde gelen açıköğretim kurumlarından biridir"

Rektör Prof. Dr. Adıgüzel, Türk Dili ve Kültürü Programı’nın, Türkçeyi yalnızca bir iletişim aracı değil, aynı zamanda kültürel bir değer olarak dünyaya tanıtmayı amaçladığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Anadolu Üniversitesi, yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da önde gelen açıköğretim kurumlarından biridir. Açıköğretim Fakültesi bugün, bir milyondan fazla öğrencisiyle Çin ve Hindistan’daki dev açıköğretim üniversitelerinden sonra dünyanın üçüncü büyük üniversitesi konumundadır. Yarım asırlık bu birikimi artık daha fazla ülkeyle paylaşmak; Türkçenin ve Türk kültürünün küresel ölçekteki etkisini artırmak istiyoruz. Açıköğretim Fakültesi bünyesinde 28 ön lisans, 20 lisans programı ve bu yıl itibarıyla ‘Türk Dili ve Kültürü’ programı dâhil olmak üzere toplam 49 program bulunuyor. Bu programlardan dördü İngilizce yürütülüyor. Ancak dil bariyerini aşan her öğrenci için Türkçe, diğer 48 programa açılan bir anahtar niteliğindedir. ‘Türk Dili ve Kültürü’ programını, Yükseköğretim Kurulu onayıyla Türkçeye yönelik küresel ilgiyi akademik bir çerçeveye dönüştürmek amacıyla başlattık."

Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel: "Türkiye, küresel hedefleri olan bir ülkedir"

Prof. Dr. Adıgüzel konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu program bir dil kursu değildir. TÖMER gibi kurumlar Türkçenin öğretimine odaklanırken biz, Türk kültürüne dair algıyı derinleştirmeyi, farkındalığı artırmayı ve öğrencilerimizin mezuniyetlerinden sonra da Türkiye ile bağlarını sürdürmelerini hedefliyoruz. Uluslararası öğrencilere, kendi bölümlerini aksatmadan Açıköğretim Fakültesi üzerinden ‘ikinci üniversite’ kapsamında bu programa dahil olmalarını özellikle tavsiye ediyorum." Prof. Dr. Adıgüzel, Türk Dili ve Kültürü Önlisans Programı’na kaydolacak öğrencilere tanınacak imkânlardan da bahsederek şunları ekledi: "Bugün burada siz değerli uluslararası öğrencilere özel bir müjde vermek istiyorum. Her biriniz, kendi ülkenizden ‘Türk Dili ve Kültürü’ programına kayıt yaptıracak bir arkadaşınıza yüzde 100 burs imkânı sağlayabileceksiniz. Anadolu Üniversitesi olarak şu anda 117 farklı ülkeden 2 bin 955 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. Bu oran, Türkiye ortalamasının çok üzerinde ve sizlerin katkısıyla her geçen gün artıyor. Türkiye’yi, Eskişehir’i ve üniversitemizi çevrenizdeki insanlara tanıtarak bu başarının büyümesinde çok önemli bir rol oynuyorsunuz. Bugün attığımız bu adım yalnızca bir başlangıç. Türk Dili ve Kültürü Programı’nı hep birlikte büyütecek, geliştirecek ve dünya çapında bir marka hâline getireceğiz."

Açılış konuşmasının ardından sahneye çıkan Naz Dans Grubu, Kazak öğrencilerden oluşan topluluk olarak sergiledikleri geleneksel dans gösterisiyle büyük beğeni topladı. Etkinliğin müzik bölümü, uluslararası öğrencilerin ve Anadolu Üniversitesi Halkbilim Araştırma Merkezi müzisyenlerinin kanun, ud, ney ve bağlama eşliğinde sahne aldığı konserle devam etti.

Etkinlikte sahne alan öğrencilere teşekkür belgeleri, Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük tarafından takdim edildi. Etkinliğe müzikleriyle katkı sunan Halkbilim Araştırma Merkezi sanatçılarına da teşekkür belgeleri verildi. Program, toplu fotoğraf çekimi ve fuaye alanında düzenlenen ikramlı sohbet ile sona erdi. Katılımcılar, Türkçenin ve kültürün birleştirici gücü etrafında keyifli bir gün geçirdiler.

Sunuculuğunu Nijerli öğrenci Mahaman Sani Zaharou'nun üstlendiği etkinliğe Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük, Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aras Bozkurt, Genel Sekreter Ecevit Öksüz, Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Erdem Erdoğdu ve Doç. Dr. Hasan Uçar, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak, fakülte ve yüksekokul yöneticileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.