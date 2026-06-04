Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'den "Sıfır Atık"lı gelecek için yenilikçi ve çevreci teknolojiler açıklaması

Türk Telekom, çevre dostu çözümler sunan yeni nesil çevreci iletişim teknolojileriyle yenilenebilir kaynaklara yönelerek, yeşil dönüşümdeki çalışmalarını sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik ilkelerini tüm iş süreçlerine entegre eden Türk Telekom, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve karbon yönetimi alanlarında çalışmalar yürütüyor.

Ulaşımdan sağlığa, enerjiden güvenliğe kadar birçok alanda çevre dostu çözümler üreten şirket, 'akıllı şehircilik uygulamaları', 'akıllı aydınlatma projeleri' ve 'akıllı kavşak' çözümleriyle farklı alanlarda sürdürülebilir ve çevreci projeler geliştiriyor.

Enerji verimliliği çözümleri, akıllı şehir uygulamaları ve yeni nesil yeşil şebeke teknolojileriyle iklim kriziyle mücadelede sektör liderliğini güçlendiren Türk Telekom, 4-7 Haziran'da yapılacak Sıfır Atık Festivali ile 5-7 Haziran'da düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun destekçileri arasında yer alarak, sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sunuyor.

Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde düzenlenen Sıfır Atık Festivali ve Sıfır Atık Forumu, sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması, döngüsel ekonomi yaklaşımının desteklenmesi ve çevre konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiriyor.

2050'de net sıfır hedefine ulaşmayı planlıyor

Yeni nesil çevreci iletişim teknolojileriyle güneş enerjisi gibi kaynaklara yönelen Türk Telekom, enerji tüketimini yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya yönelik yatırımlarına devam ediyor.

Bu kapsamda şirketin Sivas'ta 1300 dönümlük arazi üzerine kurduğu güneş enerjisi santrali (GES) yıllık 128 megavatpik (MWp) enerji üretim kapasitesiyle faaliyete başladı.

Türk Telekom, yalnızca Sivas'taki yatırımıyla mevcut elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 15'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayabilecek kapasiteye ulaştı.

Malatya ve Ağrı'da da GES yatırımlarını sürdürmeyi planlayan şirket, toplam 6 bin dönüm arazi üzerinde yaklaşık 530 MWp kurulu güce sahip 3 güneş enerjisi santralini devreye almayı hedefliyor.

Türk Telekom, 3 şehirde yapacağı yatırımlarla yıllık 800 gigavatsaat enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı ve yaklaşık 350 bin ton karbon salımının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Sürdürülebilir teknolojileri günlük yaşamda erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan şirket, girişim sermayesi şirketi TT Ventures aracılığıyla E4 Şarj elektrikli araç şarj ağı projesini de hayata geçirdi.

Türkiye genelinde kurulan şarj istasyonlarıyla elektrikli araç kullanıcılarına hizmet sunan Türk Telekom, mobil baz istasyonlarında karbon emisyonlarını azaltan yeni nesil yeşil şebeke teknolojilerini de yaygınlaştırıyor.

Şirket, veri merkezlerinde kullandığı çevreci sistemlerle enerji verimliliğini artırırken, veri yönetişimi ve finansal analizlerle desteklenen sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında iklim değişikliğinin iş süreçleri üzerindeki etkilerini ölçerek risk ve fırsat analizlerini karar alma mekanizmalarına dahil ediyor.

Türk Telekom, bu çalışmalar doğrultusunda 2030'a kadar emisyonlarını yüzde 45 azaltmayı ve 2050'de net sıfır hedefine ulaşmayı planlıyor.

Şirket, iklim değişikliği ve su yönetimi alanındaki performansıyla uluslararası değerlendirmelerde de öne çıkıyor. Türk Telekom, Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) İklim Değişikliği Programı'nda en yüksek seviye olan 'A' notunu 2025'te de korurken, Su Güvenliği Programı'ndaki ilk raporlamasında 'A-' notu aldı.

CDP Türkiye 16. İklim ve Doğa Konferansı ve Ödül Töreni'nde ödüle layık görülen şirket, şeffaf raporlama anlayışı, veri odaklı yönetim stratejisi ve düşük karbonlu ekonomiye geçişe yönelik çalışmalarıyla küresel liderler arasında yer aldı.

'GES yatırımlarımızı da tamamlayarak çevresel etkimizi en aza indirmeyi hedefliyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, teknolojiyi yalnızca dijital dönüşümün değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir geleceğin de en güçlü araçlarından biri olarak gördüklerini belirtti.

Çevresel sorumluluğu tüm faaliyetlerinin merkezine aldıklarını kaydeden Şahin, enerji verimliliğinden yenilenebilir enerji yatırımlarına, akıllı şehircilik uygulamalarından çevre dostu teknolojilere kadar birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Şahin, bu yıl 'Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık' temasıyla düzenlenen forumun, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi öncesinde sürdürülebilirlik ve iklim eylemi alanında ortak bir farkındalık zemini oluşturduğunu vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

'COP31'in ülkemizde gerçekleştirilecek olması, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede üstlendiği sorumluluğun ve uluslararası alandaki etkin rolünün önemli bir göstergesidir. Türk Telekom olarak biz de sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı ve teknoloji odaklı çözümlerimizi bu önemli platforma taşımaya, dijitalleşmenin iklim hedeflerine katkısını ortaya koymaya hazırlanıyoruz.

Bu vizyon doğrultusunda doğal kaynakların korunmasını odağına alan bir anlayışla hareket ediyor, geri dönüşümü destekleyen uygulamalarımızla atık oluşumunu azaltmayı, operasyonel süreçlerimizde çevreyle uyumlu yaklaşımları yaygınlaştırmayı, önümüzdeki 2-3 yılın içinde GES yatırımlarımızı da tamamlayarak çevresel etkimizi en aza indirmeyi hedefliyoruz. Teknolojiyi sürdürülebilirlik hedeflerimize entegre ederek hem bugüne hem de gelecek nesillere değer katmaya devam ediyoruz.'