Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin: "Yarının ihtiyaçlarını bugünden şekillendiriyoruz"

Türk Telekom'un Ar-Ge gücüyle Türkiye’nin teknoloji üretme kapasitesini büyütmeye yönelik adımlarıyla ilgili Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin paylaşım yaptı.

TÜRK TELEKOM CEO'SU EBUBEKİR ŞAHİN: "YARININ İHTİYAÇLARINI BUGÜNDEN ŞEKİLLENDİRİYORUZ"

Sosyal medya platformu X hesabından paylaşım yapan Şahin, şunları söyledi;

"Yalnızca teknolojiyi kullanan değil; üreten, geliştiren ve ihraç eden bir Türkiye hedefi için kararlılıkla çalışıyoruz. Millî mühendislik gücümüz, patentlerimiz ve uluslararası standartlara sunduğumuz katkılar bu vizyonun en somut göstergesi.

Son beş yıldır sektörün yatırım lideri olarak yapay zekâdan yeni nesil haberleşme teknolojilerine, kuantum güvenliğinden dijital altyapılara kadar uzanan çözümlerimizle yarının ihtiyaçlarını bugünden şekillendiriyoruz.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda yerli bilgi birikimini yüksek katma değerli teknolojilere dönüştürmek ve ülkemizin teknoloji üretme kapasitesini daha da ileri taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."