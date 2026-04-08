Türkiye’den İran’a tıbbi yardım sevkiyatı! Bakanlık detayları paylaştı

Gökçen Kökden

Sağlık Bakanlığınca, İran'a Ağrı Doğubayazıt Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden 3 tır tıbbi yardım malzemesi gönderileceği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade ile mart ayı sonunda yapılan resmi görüşmede, devam eden savaş sebebiyle İran İslam Cumhuriyeti'nin sağlık alanında desteğe ihtiyaç duyduğunun anlaşılması üzerine gerekli koordinasyon sağlanarak, İranlı yetkililerden taleplere ilişkin ihtiyaç listesi temin edildi.

Türkiye’den İran’a tıbbi yardım sevkiyatı! Bakanlık detayları paylaştı 1

Türkiye genelindeki il sağlık müdürlükleri ve hastanelerin katkılarıyla Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Erzincan başta olmak üzere birçok ilden temin edilen ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazlar, kamyon ve tırlarla taşınarak belirlenen merkezde toplandı. 200'ün üzerinde yardım kolisi hazırlanarak, sevkiyat süreci kısa sürede tamamlandı.

YARDIM KOLİLERİNİN İÇERİSİNDE RÖNTGEN, ULTRASON, VENTİLATÖR VE TIBBI CİHAZLAR BULUNUYOR

Türkiye’den İran’a tıbbi yardım sevkiyatı! Bakanlık detayları paylaştı 2

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 3 tır (60 palet) tıbbi yardım malzemesi Ağrı Doğubayazıt Gürbulak Sınır Kapısına doğru yola çıkarıldı. Bu kapsamda 70 kalem ilaç, 33 kalem tıbbi sarf malzemesi ve 240 kalem tıbbi cihaz temin edildi.

İran'a gönderilecek tıbbi cihazlar arasında röntgen, ultrason, ventilatör, EKG, defibrilatör, aspiratör, infüzyon pompası ve hasta başı monitör gibi kritik ekipmanlar bulunuyor.

Ayrıca tansiyon aletleri, sıcaklık ölçüm cihazları ve serum askıları gibi temel sağlık ekipmanları da yardım kapsamında ülkeye gönderiliyor.

