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Türkkal kardeşlerin ölümünde yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

İzmir'in Menderes ilçesinde, sele kapılan otomobilde Balımnaz Türkkal (16) ve ablası Nergiz Türkkal'ın (21) yaşamını yitirmesine ilişkin hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklar Devran Yağız ve Tamer Demirdaş hakkında ayrı ayrı ikişer kez 25'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede şüphelilerin durumu resmi makamlara bildirmedikleri, bildirmeleri durumunda Türkkal kardeşlerin sağ bulunma ihtimallerinin bulunduğunun altı çizildi.

Türkkal kardeşlerin ölümünde yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi Kısık Sanayi yolunda, Balımnaz Türkkal ve ablası Nergiz Türkkal ile Devran Yağız ile Tamer Demirdaş'ın içinde olduğu otomobil, 5 Şubat 2026 akşamı dere üzerindeki köprüden geçerken iddiaya göre, sele kapıldı.

Türkkal kardeşlerin ölümünde yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu 1

YAĞIZ GÖZALTINA ALINDI, DEMİRDAŞ KAÇTI

Sürüklenen otomobildeki Yağız ve Demirdaş kendi imkanlarıyla kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye İzmir Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Devran Yağız, gözaltına alınırken, Demirdaş ise kaçtı.

Türkkal kardeşlerin ölümünde yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu 2

TÜRKKAL KARDEŞLER HAYATINI KAYBETTİ

Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama kurtarma çalışmalarında, Balımnaz ve ablası Nergiz Türkkal'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Türkkal kardeşlerin ölümünde yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu 3

Türkkal kardeşler, Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türkkal kardeşlerin ölümünde yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu 4

2 SANIK DA TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, hakkında 'Uyuşturucu imal ve satmak' ve 'Hırsızlık'tan suç kaydı ile yakalama kararı bulunan ve sele kapılan otomobili kullandığı belirlenen Tamer Demirdaş'ı yakaladı. Demirdaş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Hakim karşısına çıkan Devran Yağız ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz üzerine yeninde gözaltına alınan Devran Yağız tutuklandı.

Türkkal kardeşlerin ölümünde yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu 5

'İFADELER SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK'

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Şüpheliler ile iki kardeşin restoranda alkol aldıktan sonra Demirdaş'a ait otomobille yola çıktıkları vurgulandı. Aracın yolda dereye düştüğü ve debinin yüksek olduğunun altı çizildi. İddianamede şüphelilerin durumu resmi makamlara bildirmedikleri, bildirmiş olsalardı Türkkal kardeşlerin sağ bulunma ihtimallerinin bulunduğunun altı çizildi.

Tamer Demirdaş'ın ifadesinde alkollü olmadığını söylediği ama ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulandı. Demirdaş'ın, kazanın meydana gelmesinden 4 gün sonra kolluk kuvvetlerine teslim olarak alkol raporu alınmasının önüne geçtiği de iddianamede yer aldı.

Türkkal kardeşlerin ölümünde yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu 6

Diğer şüpheli Yağız'ın da durumu ihbar etmeyip olaydan 14-15 saat sonra durumu kolluk kuvvetlerine durumu bildirdiğinin altı çizildi.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Alınan ifadeler ve toplanan ifadeler ışığında her 2 sanık hakkında 'İhmali davranışla kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ikişer kez 25'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Menderes mahkeme
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