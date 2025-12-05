Genel olarak her bina belli standartlar doğrultusunda tasarlanmaktadır ve her bir standardın geçerli bir nedeni bulunur. Bu standartlara göre pencereler de genel olarak dikdörtgen biçiminde yapılır. Kimine göre dikkat çekici bir durum olan bu özellik de birden fazla nedenden ötürü olabilmektedir. Pencerelerin genel olarak dikdörtgen biçiminde olmasının başat sebebi ekonomi olarak kabul edilmiştir.

Dikdörtgen şeklinde tasarlanan ve üretilen pencereler bu şekilleri ile yer aldıkları odalara çok daha fazla ışık ve daha fazla hava girişi ve çıkışı sağlayabilmektedir. Bu anlamda etkili bir yöntem olarak kullanılan dikdörtgen biçimindeki pencereler oldukça işlevlidir. Yapısal bakımdan dikdörtgen pencereler yapıya daha iyi entegre olabilmektedir. Bu yüzden de dikdörtgen şekli en pratik olarak kabul edilen ve en yaygın olarak kullanılan tasarım haline gelmiştir.

Uçak pencereleri neden kare değil de yuvarlaktır?

Konutlarda, binalarda pencereler çeşitli nedenlere bağlı olarak dikdörtgen şeklinde üretilirken uçaklarda durum çok daha farklıdır. Binalarda daha çok dikdörtgen ve kare biçimlerinde pencereler tercih edilirken bazen dairesel veya kemerli üstleri bulunan dekoratif pencereler de yapılabilmektedir. Ancak uçakların pencereleri her zaman oval ve yuvarlak olur.

Çok daha önceki zamanlarda uçakların da kare pencereleri olduğu bilinmektedir. İlk ticari jetlerin üretimlerinde kare pencereler tasarlanmıştır ancak zaman içinde gerekli görülerek uçak pencerelerinin biçimleri değiştirilmiştir. Erken dönem uçaklarda önceleri hiç pencere kullanılmamıştır.

Uçağın mucitleri olarak bilinen Wright kardeşlerden kalan görüntülerde de görüldüğü gibi ilk dönem üretilen uçaklarda pencere kullanılmamıştır. Bu durumun nedeni ana hedeflerinde motorlu uçuşun yer almasıdır. Yolcu konforu henüz ön plana çıkmadığı için pencere gibi ayrıntılar ilk uçak modellerinde düşünülmemiştir.

Uçaklar gelişmeye, geliştirilmeye devam ettikçe ve daha uzak mesafelere daha hızlı uçuşlar başladıkça yolcu konforu ve yolcu güvenliği de düşünülmeye başlanmıştır. Buna göre uçakların tasarımlarında işlevli tasarımlara yer verilmiştir. İlk basınçlı uçakların 1940’lı yıllarda üretildiği bilinmektedir.

Gitgide tasarımlarında geliştirmeler yapılan uçaklar arasında Havilland Comet uçağı kare pencereleri ile dikkat çekmekteydi. Kare pencereler binalarda oldukça işlevsel görülse de Comet için hayati bir soruna yol açtı.

1954 yılında 56 yolcu ile birlikte tüm mürettebatın öldüğü iki ölümcül kazanın uçakların pencereleri ile ilgili olduğu tespit edilmiştir.

Kazada uçaklar havada patlamıştır ve buna uçakların tasarımlarının sonucunda köşelerde meydana gelen kabin basıncının neden olduğu bilinmektedir. Köşelerdeki kabin basıncı gövdenin geri kalan kısmına oranla 2 veya 3 kat daha fazla olduğu için tekrar kullanımda bu durum çatlaklara ve pencerelerin patlamasına sebep olmuştur.

Bu korkunç olay sonrasında pencerelerin şeklinin değişmesi gerektiğine karar verilmiştir ve yapılan araştırmalar doğrultusunda pencerelerin yuvarlak biçimde üretilmesinin doğru olacağı saptanmıştır. Yuvarlak biçimdeki pencereler aynı zamanda daha güçlü olduğu için zaman içinde benzeri kazalara yol açmasının mümkün olmayacağı belirlenmiştir.

Her uçağın pencerelerinde üç farklı katman yer almaktadır. En dışta yer alan katman en kalın olan katmandır. Bu uçağın dışında yer alan basıncı ele almayı sağlar. Bu katmandan sonra bir kalın katman daha bulunmaktadır. En içteki katman ise en içte olandır. Çünkü bu katman uçağın iç basıncına dayanıklılık sağlamaktadır. Uçakların pencereleri büyük bir parça olduğu için uçakların geçtiği kontrollerde önem verilen bir ayrıntıdır.