Uganda'nın küstah 'Türkiye' çıkışına AK Parti'den yanıt: "Yanlış bir açıklama"

Uganda'dan gelen küstah Türkiye çıkışına AK Parti'den yanıt geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik "O açıklama yanlış bir açıklamadır" dedi.

Mehmet Hazar Gönüllü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, Uganda ordusu komutanı Kainerugaba'nın "Türkiye'den derhal 1 milyar dolar talep ediyoruz." açıklamasına da yanıt verdi.

"HİÇBİR MANASI YOK"

Türkiye'nin Uganda ile bir sorunu olmadığını vurgulayan Çelik, "Türkiye'den Uganda'ya yönelen ses dostluk sesidir. O açıklama yanlış bir açıklamadır. Hiçbir manası olmayan bir açıklamadır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE’NİN BİR BÜTÜN OLARAK NETANYAHU’YA VE SOYKIRIM ŞEBEKESİNE KARŞI GÖSTERDİĞİ BİRLİK TAKDİRE ŞAYAN"

Çelik'in konuşmasından öne çıkan diğer satır başları şöyle:

  • İsrail'in barışı sabote etme faaliyetleri devam ediyor. Lübnan'ı işgal etmeye çalışıyor. Gazze'yi insansızlaştırmaya çalışıyor.
  • ABD-İran görüşmeleri sürmeli. Netanyahu ve soykırım şebekesine karşı Türkiye'nin birlik olması takdire şayan.
  • Türkiye’nin bir bütün olarak Netanyahu’ya ve soykırım şebekesine karşı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin haklarının korunması hususunda gösterdiği birlik ve bütünlük takdire şayandır. Bundan da, Siyonist ve emperyalist emelleri olanların doğru mesajı alması gerekir.
  • Bakanlıkların ayrılması ya da birleşmesi ile ilgili bir gündem MYK’da konuşulmadı böyle bir gündem yok
