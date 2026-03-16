HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Ünlü yönetmen Steven Spielberg'den yapay zeka itirafı!

Usta yönetmen Steven Spielberg, henüz hiçbir filminde yapay zeka kullanmadığını açıkladı. Spielberg, yapay zekanın yaratıcı bir bireyin yerini almasına karşı olduğunu da belirtti.

Enes Çırtlık

Gişe rekortmeni birçok filmin arkasındaki isim olan ünlü yönetmen Steven Spielberg, son yıllarda Hollywood'u kasıp kavuran yapay zeka tartışmalarına yepyeni bir soluk getirdi.

SPIELBERG: "HENÜZ HİÇBİR FİLMİMDE YAPAY ZEKA KULLANMADIM"

TechCrunch'ta yer alan habere göre; Steven Spielberg, SXSW konferansında yapılan bir röportajda "henüz hiçbir filmimde yapay zeka kullanmadım" dedi. Spielberg'in bu sözleri izleyiciler tarafından alkış ve tezahüratlarla karşılandı.

YARATICILIĞI MAKİNEYE DEVRETMİYOR

Spielberg, yapay zeka hakkında uzun uzadıya konuşmak istemediğini belirterek, birçok alanda bu teknolojiyi desteklediğini, ancak senaryo yazarları ekibinde, hatta televizyon yapımlarında bile önünde dizüstü bilgisayar duran boş bir sandalye olmadığını söyledi.

Buna göre ünlü yönetmen, senaryo ekiplerinde ya da televizyon projelerinde bir bilgisayarın insanın yerini aldığı bir çalışma ortamını tercih etmiyor, yani yaratıcılığı makinelere devretmiyor.

Bununla birlikte ünlü yönetmen yapay zekanın yaratıcı bir bireyin yerini almasına karşı olduğunu söyledi.

YAYIN PLATFORMLARINDAN YAPAY ZEKA ADIMLARI

Spielberg gibi birinin yapay zeka desteğine ihtiyacı olmasa da yapay zeka girişimleri, kaynakları kısıtlı bağımsız film yapımcılarına kendilerini tanıtmaya çalışıyor. Öte yandan, dijital yayın platformları da yapay zekayı kullanmanın yollarını arıyor. Örneğin; Amazon bu yıl, film ve televizyon prodüksiyonunda yapay zeka araçlarını test ettiğini açıkladı. Netflix ise bu ayın başlarında Ben Affleck’in yapay zeka film yapım şirketini yaklaşık 600 milyon dolar karşılığında satın aldı.

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.