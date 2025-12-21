HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ustasından kışlık ayakkabı önerisi

Kayseri’de ayakkabı tamirciliği yapan Mehmet Uzboyalı, kışın giyilecek ayakkabı ve ayakların nasıl sıcak tutabileceğine dair tavsiyelerde bulundu.Kayseri’de 27 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Mehmet Uzboyalı, havaların soğumasıyla birlikte ayakları sıcak tutmanın püf noktalarını anlattı.

Ustasından kışlık ayakkabı önerisi

Kayseri’de ayakkabı tamirciliği yapan Mehmet Uzboyalı, kışın giyilecek ayakkabı ve ayakların nasıl sıcak tutabileceğine dair tavsiyelerde bulundu.
Kayseri’de 27 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Mehmet Uzboyalı, havaların soğumasıyla birlikte ayakları sıcak tutmanın püf noktalarını anlattı. Vücutta en çok soğuk alan yerin ayak ve el parmak uçlarının olduğunu söyleyen Uzboyalı; yün taban astarları, içi elyaflı ayakkabılar tercih ederek ayakların sıcak tutabileceğini belirtti. Uzboyalı, "27 yıldır ayakkabı tamirciliği yapıyorum. Kışlık ayakkabı olarak vatandaşlarımız deri, içi elyaf veya hakiki kuzu derisinden yapılmış olan ürünleri tavsiye ediyorum. Bunların içerisinde suni deri, yan sanayi, atık plastik tabanlar tercih edilmemeli. Vücutta en çok soğuk alan yer ayaklar ve her ayakkabı giydiğimizde ayağımızı ayakkabı üşütüyor zannederiz ama vücut ısımızdan kaynaklanıyor. Vücut soğuğu en çok ayak ve el parmaklarından aldığından dolayı vücudumuz üşüyebilir. Ayaklarımızın üşümemesi için içerisinde yün taban astarları konabilir. Yün taban astarları ayakkabının iç kısmında kan akışını hızlandırıp, vücut ısısını korur. Bu tip astarlar kullanabiliriz" şeklinde konuştu.

Ustasından kışlık ayakkabı önerisi 1

Ustasından kışlık ayakkabı önerisi 2

Ustasından kışlık ayakkabı önerisi 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Isparta’da son bir haftada 34 aranan şahıs yakalandıIsparta’da son bir haftada 34 aranan şahıs yakalandı
Teknolojinin başkentinde büyük kaos!Teknolojinin başkentinde büyük kaos!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.