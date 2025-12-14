HABER

Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheliye ait adresleri belirledi. Şahısların ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda 383 adet sentetik hap ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.B. ve U.D., işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Samsun
