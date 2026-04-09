HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Uzman uyardı: Bu alışkanlık sindirim sistemini çökertiyor

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yalnız, "Sağlıklı yaşam için düzenli hareket edilmesi ve dengeli beslenme alışkanlıklarının benimsenmesi gerekiyor" dedi.

Uzman uyardı: Bu alışkanlık sindirim sistemini çökertiyor
Gökçen Kökden

Prof. Dr. Mehmet Yalnız, en sık görülen sindirim sistemi hastalıklarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte toplumda hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaştığını belirten Yalnız, bu durumun sağlık üzerinde olumsuz etkiler yarattığını söyledi.

Uzman uyardı: Bu alışkanlık sindirim sistemini çökertiyor 1

Hareketsizliğin yanı sıra beslenme alışkanlıklarının da değiştiğine dikkat çeken Yalnız, özellikle batı tipi beslenmenin sindirim sistemi hastalıklarının artışında önemli rol oynadığını ifade etti. Bu yaşam tarzının obezite başta olmak üzere birçok sağlık sorununa zemin hazırladığını vurgulayan Yalnız, Türkiye’nin obezite oranlarında Avrupa’da üst sıralarda yer aldığını dile getirdi.

Uzman uyardı: Bu alışkanlık sindirim sistemini çökertiyor 2

En sık görülen sindirim sistemi hastalıklarının başında reflünün geldiğini belirten Yalnız, “Halk arasında reflü olarak bilinen bu hastalık, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıyla ortaya çıkar” dedi.

İkinci sırada huzursuz bağırsak sendromunun yer aldığını aktaran Yalnız, bu rahatsızlığın gaz, şişkinlik, kabızlık veya ishal gibi şikayetlerle kendini gösterdiğini söyledi.

Kolon kanserlerinde de artış yaşandığına dikkat çeken Yalnız, bu hastalığın genellikle kolon poliplerinden geliştiğini ifade etti. Pankreas kanserinin de son yıllarda artış gösterdiğini belirten Yalnız, tedavi seçeneklerinin ise halen sınırlı olduğunu kaydetti.

Uzman uyardı: Bu alışkanlık sindirim sistemini çökertiyor 3

Pankreas hastalıkları arasında pankreas iltihabının da sık görüldüğünü belirten Yalnız, özellikle safra kesesi taşlarına bağlı tıkanıklıkların bu duruma yol açabileceğini söyledi.

Sağlıklı bir yaşam için düzenli hareket edilmesi ve dengeli beslenme alışkanlıklarının benimsenmesi gerektiğini vurgulayan Yalnız, bu konuda toplumun daha bilinçli olması gerektiğinin altını çizdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anahtar Kelimeler:
sindirim sistemi sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.