Valilik ve AKOM'dan peş peşe uyarı geldi! İstanbullular hazırlık olun

İstanbullular soğuk havaya hazırlıklı olun. Bugün İstanbul Valiliği ve AKOM'dan yarın öğle saatleri için peş peşe açıklamalar geldi. Kuvvetli yağış ve fırtına bekliyor. Olası sel ve su baskınları için de uyarı geldi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;

⛈️ 04.11.2026 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren ilimizde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

💨 Rüzgârın; öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

⚠️ Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

AKOM'DAN UYARI

Öte yandan AKOM'dan da bir uyarı geldi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İstanbul’da sağanak yağmur geçişlerinin devam edeceği ve hâlihazırda 18-20 °C civarında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların çarşamba günü azalarak 12-14 °C aralığına, mevsim normallerinin altına gerileyeceği öngörülüyor. Bugün aralıklarla hafif şekilde devam etmesi beklenen yağışların, akşam saatlerinde etkisini artırarak aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde hafiflemesi beklenen yağışların çarşamba sabah saatlerinden itibaren yeniden etkisini artıracağı, gün boyu aralıklı kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmaya devam edeceği öngörülüyor. Hava koşullarından dolayı kısa süreli (1-2 saat) yağan kuvvetli yağmurlar; yollarda göllenme, ani sel, taşkın ve su baskınlarına neden olurken yağış esnasında şimşek ve yıldırım hadiseleri de görülebilmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir.