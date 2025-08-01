Van 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 1 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu, bir veya iki kısa süreli sağanak yağışla geçecek. En yüksek sıcaklık 19°C, en düşük sıcaklık ise 16°C olacak. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

Hafta sonu, 2 ve 3 Ağustos tarihlerinde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Her iki günde de kısa süreli sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 19°C civarında kalacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve seyahat planları yapanlar için dikkat edilmesi gereken bir faktör.

Bu tür hava koşullarında, açık hava etkinlikleri düzenleyenlerin yanlarında su geçirmez giysiler veya şemsiyeler bulundurmaları faydalı olacaktır. Yağışların ani ve kısa süreli olabileceğini göz önünde bulundurarak, planları esnek tutmakta yarar var. Seyahat ederken, yol koşullarının yağışlardan etkilenebileceğini unutmamak önemlidir.

Van'da 1 Ağustos 2025 Cuma günü ve takip eden hafta sonu, kısa süreli sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 16-19°C aralığında seyredecek. Bu nedenle, açık hava etkinlikleri ve seyahat planları yaparken hava koşullarını dikkate almak önemlidir.