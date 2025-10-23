HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van 23 Ekim Perşembe hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 23 Ekim'den itibaren hava koşulları değişiklik gösterecek. İpekyolu ilçesinde hafif yağmur beklenirken, Başkale'de bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklık 7°C ile 16°C arasında kalacak. Ardından 24 Ekim'de kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Nem oranı yükselecek ve rüzgar hızı 10 km/saat civarına çıkacak. Ayrıca, yüksek nem nedeniyle sabah saatlerinde sis oluşabileceği belirtiliyor. Bu durum, trafikte dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor. İşte detaylar...

Van 23 Ekim Perşembe hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

23 Ekim 2025 Perşembe günü Van'da hava koşulları farklılık gösterecektir. İpekyolu ilçesinde hafif yağmur bekleniyor. Başkale ilçesinde ise kapalı ve bulutlu hava hakim olacaktır. Edremit ve Erciş ilçelerinde parçalı bulutlu hava öngörülmektedir. Genel olarak, Van'da sıcaklık 7°C ile 16°C arasında değişecek. Nem oranı %67 ile %90 arasında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 4.7 km/h ile 6.9 km/h arasında seyredecek.

24 Ekim Cuma günü Van'da kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 11°C ile 16°C arasında değişecek. Nem oranı %61 ile %65 arasında bulunacak. Rüzgar hızının 10 km/saat civarında olması tahmin edilmektedir. 25 Ekim Cumartesi günü hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık 4°C ile 13°C arasında değişecek. Rüzgar hızı 11 km/saat civarına çıkacağı öngörülmektedir.

26 Ekim Pazar günü hava hafif bulutlu ve serin olacak. Sıcaklık 3°C ile 13°C arasında kalacak. Rüzgar hızı yine 11 km/saat civarında seyredecek. Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmak da önemlidir. Yüksek nem oranı nedeniyle sabah saatlerinde sis oluşabilir. Görüş mesafesi azalabilir.

Bu sebeple trafikte dikkatli olunmalı. Araçların farları kullanılmalıdır. Rüzgar hızı 10 km/saat civarında hafif rüzgar anlamına gelir. Açık alanlarda rüzgarın etkisi daha belirgin olabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların uygun kıyafetler seçmesi önemlidir. Rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmak gerekir.

Hava koşulları hızla değişebilir. Tahminler zamanla güncellenmektedir. Güncel hava durumu bilgilerini düzenli kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmak en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da sabah saatlerine trafik yoğunluğu!İstanbul'da sabah saatlerine trafik yoğunluğu!
AK Parti'nin 'TBMM' önergesi kabul edildi: 1 hafta sürecekAK Parti'nin 'TBMM' önergesi kabul edildi: 1 hafta sürecek

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.