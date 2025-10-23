Van 23 Ekim Perşembe hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

23 Ekim 2025 Perşembe günü Van'da hava koşulları farklılık gösterecektir. İpekyolu ilçesinde hafif yağmur bekleniyor. Başkale ilçesinde ise kapalı ve bulutlu hava hakim olacaktır. Edremit ve Erciş ilçelerinde parçalı bulutlu hava öngörülmektedir. Genel olarak, Van'da sıcaklık 7°C ile 16°C arasında değişecek. Nem oranı %67 ile %90 arasında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 4.7 km/h ile 6.9 km/h arasında seyredecek.

24 Ekim Cuma günü Van'da kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 11°C ile 16°C arasında değişecek. Nem oranı %61 ile %65 arasında bulunacak. Rüzgar hızının 10 km/saat civarında olması tahmin edilmektedir. 25 Ekim Cumartesi günü hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık 4°C ile 13°C arasında değişecek. Rüzgar hızı 11 km/saat civarına çıkacağı öngörülmektedir.

26 Ekim Pazar günü hava hafif bulutlu ve serin olacak. Sıcaklık 3°C ile 13°C arasında kalacak. Rüzgar hızı yine 11 km/saat civarında seyredecek. Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmak da önemlidir. Yüksek nem oranı nedeniyle sabah saatlerinde sis oluşabilir. Görüş mesafesi azalabilir.

Bu sebeple trafikte dikkatli olunmalı. Araçların farları kullanılmalıdır. Rüzgar hızı 10 km/saat civarında hafif rüzgar anlamına gelir. Açık alanlarda rüzgarın etkisi daha belirgin olabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların uygun kıyafetler seçmesi önemlidir. Rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmak gerekir.

Hava koşulları hızla değişebilir. Tahminler zamanla güncellenmektedir. Güncel hava durumu bilgilerini düzenli kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmak en sağlıklı yaklaşım olacaktır.