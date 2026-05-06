HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Van'da 'Anons' krizi! AK Parti yerine 'AKP' dedi, il başkanının adını yanlış söyledi

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

Van'da gerçekleştirilen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı açılışında anons krizi yaşandı. Sunucu AK Parti yerine 'AKP' ifadesini kullandı. AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas'ın ismini de 'Abdullah Arvas' olarak telaffuz etti. Arvas'ın ise sahneye çıkmayarak duruma tepki gösterdiği öne sürüldü.

Van'da, Van Yüzüncü Yıl Ünitersitesi ev sahipliğinde, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) koordinatörlüğünde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı için açılış töreni gerçekleştirildi.

AK PARTİ YERİNE 'AKP' İFAESİNİ KULLANDI

Törene 'anons' krizi damga vurdu. Sunucu anons sırasın Adalet ve Kalkınma Partisi için 'AKP' ifadesini kullandı. Bu durum protokolde rahatsızlıklara yol açarken, yanlışlıklar bununla da bitmedi.

Van da Anons krizi! AK Parti yerine AKP dedi, il başkanının adını yanlış söyledi 1

İL BAŞKANININ ADINI YANLIŞ SÖYLEDİ

Sunucu AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas'ın ismini, 'Abdullah Arvas' olarak telaffuz etti. Anons sırasında yaşanan bu durum protokolün de tepkisini çekti.

ARVAS'IN SAHNEYE ÇIKMADIĞI İDDİA EDİLDİ

Yerel kaynakların aktardığı haberlerde, yanlış anonstan sonra AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas'ın sahneye çıkmadığı öne sürüldü.

Öte yandan yanlış anonsların ardından rektörün duruma müdahale ettiği fakat akışta herhangi bir düzeltme yapılmadığı da iddia edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
40 dakikalık yolu kendi çözümüyle 40 saniyeye indirdi! 40 dakikalık yolu kendi çözümüyle 40 saniyeye indirdi!
Hürmüz'de ateş hattı! Bu kez de Fransız gemisi vuruldu: Yaralılar var!Hürmüz'de ateş hattı! Bu kez de Fransız gemisi vuruldu: Yaralılar var!

Anahtar Kelimeler:
Van ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Menzili tam 6 bin kilometre! Türkiye, 'YILDIRIMHAN' füzesini duyurdu

Menzili tam 6 bin kilometre! Türkiye, 'YILDIRIMHAN' füzesini duyurdu

Trump duyurdu: 'Özgürlük Projesi durduruldu'

Trump duyurdu: 'Özgürlük Projesi durduruldu'

Arsenal 20 yıl sonra Devler Ligi'nde finale çıktı

Arsenal 20 yıl sonra Devler Ligi'nde finale çıktı

Bülent Serttaş 3 ayda 18 kilo verdi! Tarzını değiştirdi

Bülent Serttaş 3 ayda 18 kilo verdi! Tarzını değiştirdi

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

ŞOK'a kahve makinesi geliyor!

ŞOK'a kahve makinesi geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.