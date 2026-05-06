Van'da 'Anons' krizi! AK Parti yerine 'AKP' dedi, il başkanının adını yanlış söyledi

Van'da, Van Yüzüncü Yıl Ünitersitesi ev sahipliğinde, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) koordinatörlüğünde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı için açılış töreni gerçekleştirildi.

AK PARTİ YERİNE 'AKP' İFAESİNİ KULLANDI

Törene 'anons' krizi damga vurdu. Sunucu anons sırasın Adalet ve Kalkınma Partisi için 'AKP' ifadesini kullandı. Bu durum protokolde rahatsızlıklara yol açarken, yanlışlıklar bununla da bitmedi.

İL BAŞKANININ ADINI YANLIŞ SÖYLEDİ

Sunucu AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas'ın ismini, 'Abdullah Arvas' olarak telaffuz etti. Anons sırasında yaşanan bu durum protokolün de tepkisini çekti.

ARVAS'IN SAHNEYE ÇIKMADIĞI İDDİA EDİLDİ

Yerel kaynakların aktardığı haberlerde, yanlış anonstan sonra AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas'ın sahneye çıkmadığı öne sürüldü.

Öte yandan yanlış anonsların ardından rektörün duruma müdahale ettiği fakat akışta herhangi bir düzeltme yapılmadığı da iddia edildi.