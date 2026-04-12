HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Van'da minibüs takla attı 11 kişi yaralandı

Van'ın Gevaş ilçesinde minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Kuskunkıran Tüneli çıkışında meydana geldi. Sürücünün ismi öğrenilemeyen 01 DTR 33 plakalı Volkswagen marka minibüs, kontrolden çıkarak takla attı.

VAN'DAKİ KAZADA 11 KİŞİ YARALANDI

Kazada 11 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yaralılar minibüsten çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.