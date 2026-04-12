Van'da minibüs takla attı 11 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Kuskunkıran Tüneli çıkışında meydana geldi. Sürücünün ismi öğrenilemeyen 01 DTR 33 plakalı Volkswagen marka minibüs, kontrolden çıkarak takla attı.

VAN'DAKİ KAZADA 11 KİŞİ YARALANDI

Kazada 11 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yaralılar minibüsten çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

