Van'da sürpriz nisan karı: 11 yer ulaşıma kapandı

Van'da nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle ulaşıma kapanan yerleşim yerleri oldu.

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYE ULAŞTI

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

5 MAHALLE, 6 MEZRA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kent, kısa sürede beyaza bürünürken, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. Vatandaşlar, kar yağışı altında işlerine gitti. Yağış nedeniyle 5 mahalle ve 6 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.



Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır