Van'da sürpriz nisan karı: 11 yer ulaşıma kapandı

Van’da bahar ortasında etkili olan sürpriz kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Dün gece yağmurla başlayan yağış, sabah saatlerinde kara dönüşerek kenti kısa sürede beyaza bürüdü.

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYE ULAŞTI

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

5 MAHALLE, 6 MEZRA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kent, kısa sürede beyaza bürünürken, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. Vatandaşlar, kar yağışı altında işlerine gitti. Yağış nedeniyle 5 mahalle ve 6 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilecik’te kaçak kazı operasyonu: 2 şüpheli yakalandıBilecik’te kaçak kazı operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Osmancık’ta polis ekipleri 1 ayda aranan 13 şahsı yakaladıOsmancık’ta polis ekipleri 1 ayda aranan 13 şahsı yakaladı

En Çok Okunan Haberler
ABD-İran görüşmesinin yeri ve tarihi belli oldu

ABD-İran görüşmesinin yeri ve tarihi belli oldu

Lunaparktaki 'sıfır yer çekimi' aletinden düşerek öldü

Lunaparktaki 'sıfır yer çekimi' aletinden düşerek öldü

(Özet) Göztepe - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Göztepe - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yeni aşkıyla otel odasında cesur pozlar! Tepki çekti

Yeni aşkıyla otel odasında cesur pozlar! Tepki çekti

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

Kilosu 1000 TL: Gelir kapısı oldu, toplayıp satıyorlar

Kilosu 1000 TL: Gelir kapısı oldu, toplayıp satıyorlar

