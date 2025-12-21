Van'daki Sıhke Gölü'nün yüzeyi kısmen buzla kaplandı

Kentte geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kentte, Van-Özalp kara yolunda sulama amaçlı kullanılan Sıhke Gölü'nün yüzeyi kısmen buzla kaplandı.