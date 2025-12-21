HABER

Van'daki Sıhke Gölü'nün yüzeyi kısmen buzla kaplandı

Van'daki Sıhke Gölü'nün yüzeyi bir süredir etkili olan soğuk hava nedeniyle kısmen dondu.

Kentte geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kentte, Van-Özalp kara yolunda sulama amaçlı kullanılan Sıhke Gölü'nün yüzeyi kısmen buzla kaplandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Van
