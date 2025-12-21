Van'daki Sıhke Gölü'nün yüzeyi kısmen buzla kaplandı
Van'daki Sıhke Gölü'nün yüzeyi bir süredir etkili olan soğuk hava nedeniyle kısmen dondu.
21.12.2025 17:05
Kentte geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kentte, Van-Özalp kara yolunda sulama amaçlı kullanılan Sıhke Gölü'nün yüzeyi kısmen buzla kaplandı.Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır
