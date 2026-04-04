Van Hava Durumu! 04 Nisan Cumartesi Van hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Nisan 2026 Cumartesi, Van'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Sabah saatlerinde sıcaklıklar 3-4 derece civarında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 5-6 dereceye yükselebilir. Karla karışık yağmurlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık yeniden 3-4 dereceye düşecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 1-2 dereceye kadar inecek. Açık bir hava bekleniyor. Rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden orta şiddette esecek.

Nisan ayı, Van'da genellikle soğuk geçer. Sıcaklıklar 0-11 derece arasında değişir. Bu dönemde yağışlar sık görülmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıkları 8-12 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 1-3 derece arasında değişecek. Yüksek kesimlerde yağışların daha etkili olabileceği belirtiliyor.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Özellikle sabah ve gece saatlerinde kalın giysiler giymelisiniz. Islak zeminlere karşı dikkatli olun. Araç kullanırken yavaşlamanız önemlidir. Yüksek kesimlere seyahat etmeyi planlıyorsanız hazırlıklı olmalısınız. Karla karışık yağmurlu hava koşullarına karşı tedbir almalısınız.