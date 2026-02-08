HABER

Van Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Van hava durumu nasıl?

Van'da hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu bir şekilde devam ediyor. 8 Şubat 2026'da sıcaklıklar 0 ile 3 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde -3 ile 4 derece arası sıcaklıklar bekleniyor. Kar yağışı ve buzlanma ihtimali mevcut. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmeli. Araçların kış lastiklerinin kontrol edilmesi ve ısınma sistemlerinin çalışır vaziyette olması da önemli. Sağlık ve güvenlik için gerekli önlemleri almak şart.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 8 Şubat 2026 Pazar günü, Van'da hava durumu soğuk. Karla karışık yağmurlar bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 3 derece arasında değişecek. Bu durum, Van'daki hava koşullarını soğuk ve karla karışık yağmurlu olarak tanımlıyor.

Önümüzdeki günlerde, 9 Şubat Pazartesi günü, Van'da sıcaklıklar -3 ile 3 derece arasında olacak. Kar yağışı bekleniyor. 10 Şubat Salı günü sıcaklık -2 ile 4 derece arasında değişecek. O gün karla karışık yağmur görülebilir. 11 Şubat Çarşamba günü ise hava sıcaklıkları -1 ile 5 derece arasında olacak. Karla karışık yağmur ihtimali devam edecek.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemlidir. Su geçirmez giysiler de ıslanmaktan korunmak için gereklidir. Ayrıca, buzlanma riski var. Bu nedenle yolda dikkatli sürmek gerekiyor. Araçların kış lastiklerinin kontrol edilmesi de önem taşıyor. Eğer evde kalacaksanız, ısınma sistemlerinizi kontrol edin. Yeterli yiyecek ve içecek stoğunuzun olması da faydalıdır.

Van'da önümüzdeki günler soğuk ve karla karışık yağmurlu geçecek. Plan yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak, sağlık ve güvenliğiniz için önem taşıyor.

hava durumu Van
