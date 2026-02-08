Van’da 3,5 milyon TL değerinde kaçak gıda malzemesi ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Çamlık yol arama ve kontrol noktasında icra edilen faaliyette piyasa değeri 3 milyon 500 bin TL olan bin 850 kilogram İran menşeli gıda maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli C.K. (27) ve C.E. (40) isimli şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır