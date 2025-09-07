HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Web3 nedir? Web3 araçları nelerdir? Web3 örnekleri

İnternetin ilk dönemlerinden bugüne uzanan yolculuk artık bambaşka bir evreye taşınmıştır. Web1’de sadece okunan, Web2’de üretilip tüketilen içeriklerin ardından şimdi sıra Web3'e gelmiştir. Peki, Web3 nedir? Web3 araçları nelerdir? Web3 örnekleri neler?

Web3 nedir? Web3 araçları nelerdir? Web3 örnekleri
Doğukan Bayrak

İnternet teknolojisi, 30 yılı aşkın bir süredir hayatımızın bir parçası. Başlangıçta tasarlanan iletişim kanalı formunun çok ötesinde bir niteliğe dönüşmüştür. İnternetin yaklaşık ilk 10 yılı kullanıcıların oldukça kısıtlı erişime ve ulaşıma sahip olduğu bir dönemdi. Web1 olarak adlandırılan bu dönemde kullanıcılar için sadece okuma yapmak mümkündü. Genellikle resmi onaylı kurum ve kuruluşların bilgilendirmeleri mevcuttu. Web1 ayrıca gelecek adına tasarlanan kullanıcıların etkileşim ve iletişim hızlarının ölçüldüğü bir dönemdi.

Web 1'in tasarladığı iletişim şekli heyecan vericiydi. Dünyanın her yerine hızlı ve kapsayıcı bir iletişim modeli sunulabilirdi. Bir içeriğin aynı anda milyonlarca insan tarafından görüntülenebilir olması 2000'lerde gelişen imkanlarla Web2 döneminin başlamasını sağladı. Web2 dönemi bir önceki dönemin koşullarını ileriye taşıyarak kullanıcıların da katkıda bulunmasını sağladı. Facebook, Twitter ve YouTube gibi erken dönem sosyal medya uygulamaları bu dönemde doğdu. Web1'deki "sadece okuma" özelliği yerini "üretim ve tüketime" dayalı internet etkileşimine dönüştü.

Web2 dönemi sanal dünyayla gerçek dünya arasında hem bir köprü hem de hibrit bir alan oldu. Birçok icat ve keşifte olduğu gibi faydalarıyla zararları da yanında geldi. Öne çıkan sorunlardan birisi de gizlilik ve güvenlik olmuştur.

Kullanıcıların iletişim kurmak için verdiği bilgiler dolandırıcılık ve sahtekarlık olaylarına zemin hazırladı. Bu noktaya çözüm olarak da Web3 dönemi başladı.

Web3 nedir?

Web3 temel anlamda "merkeziyetsiz Web" anlayışıdır. Kullanıcıların okuma ve yazma aşamalarından sonra "sahip olmalarını" mümkün kılar. Bunun için "blockchain (blokzincir)" adı verilen bir sistem kullanılır. Blockchain sistemindeki veriler kullanıcılar açısından benzersiz olarak tasarlanır. İçeriklerin dijital imzasıdır ve taklit edilemez. Web3 'teki veriler bir şirket veya kuruma ait değildir. Blokchain ağındaki kullanıcıların kontrolündedir.

Web3 araçları nelerdir?

Blockchain'in popüler olduğu uygulamalardan birisi dijital cüzdanlardır.

Halihazırda Web2'deki önemli sorunlardan birisi güvenlikti. Kullanıcıların hem bilgileri hem de finansal varlıkları banka vb. kurumların veritabanında saklanıyordu. Siber saldırılar ile veriler çalınabiliyordu. Bu da kullanıcılar için dolandırıcılık faaliyetlerine karşı güvensiz bir ortam oluşturuyordu. Web3'deki dijital cüzdanlar ile kripto para ve dijital varlıkların gizlilik ve güvenliği sağlanmaktadır.

Blockchain üzerinden "akıllı sözleşme (smart contracts)" oluşturmak da mümkündür. Koşullar sağlandığı vakit otomatik olarak devreye girer. Blockchain'de finansal varlıklar kripto para birimleriyle sınırlı değildir. NFT platformlarıyla sanat, koleksiyon parçaları ve dijital mülkiyet sertifikaları gibi tüm dijital varlıklar benzersiz güvenlik önlemleriyle koruma altındadır.

Blockchain'in güvenlik ağını bu kadar güçlü kılan merkeziyete bağlı olmamasıdır. Milyonlarca kullanıcı birbirlerinin güvenliğini sağlamaktadır. Bu da son derece etkili kolektif bir sanal güvenlik ağı tasarlamaktadır.

Web3 örnekleri

  • Merkeziyetsiz Finans (DeFi)
  • NFT’ler (Non-Fungible Tokens)
  • Metaverse projeleri
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Batman’da korkutan yangınBatman’da korkutan yangın
Kastamonu'da sis kartpostallık görüntüler oluşturduKastamonu'da sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Anahtar Kelimeler:
web sitesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
"Koltuğa oturmakta" ısrarcı; karşısında insan zinciri bulacak

"Koltuğa oturmakta" ısrarcı; karşısında insan zinciri bulacak

Ekonomide kritik gün belli oldu! Saat 09.00'da açıklanacak

Ekonomide kritik gün belli oldu! Saat 09.00'da açıklanacak

Mauro Icardi'den korkutan haber! Lüks aracı kaza yaptı

Mauro Icardi'den korkutan haber! Lüks aracı kaza yaptı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan çok sert 'Manifest' tepkisi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan çok sert 'Manifest' tepkisi

Balıkesir beşik gibi sallandı: Yıkılan bina sayısı açıklandı

Balıkesir beşik gibi sallandı: Yıkılan bina sayısı açıklandı

Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.