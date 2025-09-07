Web3 nedir? Web3 araçları nelerdir? Web3 örnekleri

İnternet teknolojisi, 30 yılı aşkın bir süredir hayatımızın bir parçası. Başlangıçta tasarlanan iletişim kanalı formunun çok ötesinde bir niteliğe dönüşmüştür. İnternetin yaklaşık ilk 10 yılı kullanıcıların oldukça kısıtlı erişime ve ulaşıma sahip olduğu bir dönemdi. Web1 olarak adlandırılan bu dönemde kullanıcılar için sadece okuma yapmak mümkündü. Genellikle resmi onaylı kurum ve kuruluşların bilgilendirmeleri mevcuttu. Web1 ayrıca gelecek adına tasarlanan kullanıcıların etkileşim ve iletişim hızlarının ölçüldüğü bir dönemdi.

Web 1'in tasarladığı iletişim şekli heyecan vericiydi. Dünyanın her yerine hızlı ve kapsayıcı bir iletişim modeli sunulabilirdi. Bir içeriğin aynı anda milyonlarca insan tarafından görüntülenebilir olması 2000'lerde gelişen imkanlarla Web2 döneminin başlamasını sağladı. Web2 dönemi bir önceki dönemin koşullarını ileriye taşıyarak kullanıcıların da katkıda bulunmasını sağladı. Facebook, Twitter ve YouTube gibi erken dönem sosyal medya uygulamaları bu dönemde doğdu. Web1'deki "sadece okuma" özelliği yerini "üretim ve tüketime" dayalı internet etkileşimine dönüştü.

Web2 dönemi sanal dünyayla gerçek dünya arasında hem bir köprü hem de hibrit bir alan oldu. Birçok icat ve keşifte olduğu gibi faydalarıyla zararları da yanında geldi. Öne çıkan sorunlardan birisi de gizlilik ve güvenlik olmuştur.

Kullanıcıların iletişim kurmak için verdiği bilgiler dolandırıcılık ve sahtekarlık olaylarına zemin hazırladı. Bu noktaya çözüm olarak da Web3 dönemi başladı.

Web3 nedir?

Web3 temel anlamda "merkeziyetsiz Web" anlayışıdır. Kullanıcıların okuma ve yazma aşamalarından sonra "sahip olmalarını" mümkün kılar. Bunun için "blockchain (blokzincir)" adı verilen bir sistem kullanılır. Blockchain sistemindeki veriler kullanıcılar açısından benzersiz olarak tasarlanır. İçeriklerin dijital imzasıdır ve taklit edilemez. Web3 'teki veriler bir şirket veya kuruma ait değildir. Blokchain ağındaki kullanıcıların kontrolündedir.

Web3 araçları nelerdir?

Blockchain'in popüler olduğu uygulamalardan birisi dijital cüzdanlardır.

Halihazırda Web2'deki önemli sorunlardan birisi güvenlikti. Kullanıcıların hem bilgileri hem de finansal varlıkları banka vb. kurumların veritabanında saklanıyordu. Siber saldırılar ile veriler çalınabiliyordu. Bu da kullanıcılar için dolandırıcılık faaliyetlerine karşı güvensiz bir ortam oluşturuyordu. Web3'deki dijital cüzdanlar ile kripto para ve dijital varlıkların gizlilik ve güvenliği sağlanmaktadır.

Blockchain üzerinden "akıllı sözleşme (smart contracts)" oluşturmak da mümkündür. Koşullar sağlandığı vakit otomatik olarak devreye girer. Blockchain'de finansal varlıklar kripto para birimleriyle sınırlı değildir. NFT platformlarıyla sanat, koleksiyon parçaları ve dijital mülkiyet sertifikaları gibi tüm dijital varlıklar benzersiz güvenlik önlemleriyle koruma altındadır.

Blockchain'in güvenlik ağını bu kadar güçlü kılan merkeziyete bağlı olmamasıdır. Milyonlarca kullanıcı birbirlerinin güvenliğini sağlamaktadır. Bu da son derece etkili kolektif bir sanal güvenlik ağı tasarlamaktadır.

Web3 örnekleri