Yalova merkezli 5 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklu

Yalova Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden iletişime geçtikleri kişileri yüksek kazançlı yatırım vaadiyle kandırıp, sahte uygulamalar üzerinden dolandırmakla suçlanan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, tespit ettikleri 6 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin, Ankara, Sakarya, Mersin ve Afyon'daki adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen F.M.K., B.Ç., Ü.K., A.A., T.A. ve C.Ö. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)