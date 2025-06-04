HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yalova merkezli 5 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklu

Yalova merkezli 5 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Yalova merkezli 5 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklu
Begüm Özkaynak

Yalova Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden iletişime geçtikleri kişileri yüksek kazançlı yatırım vaadiyle kandırıp, sahte uygulamalar üzerinden dolandırmakla suçlanan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, tespit ettikleri 6 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin, Ankara, Sakarya, Mersin ve Afyon'daki adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen F.M.K., B.Ç., Ü.K., A.A., T.A. ve C.Ö. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yargı paketi onaylandı tahliyeler başladıYargı paketi onaylandı tahliyeler başladı
CHP Genel Başkanı Özel'e re'sen soruşturma başlatıldı! Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamaCHP Genel Başkanı Özel'e re'sen soruşturma başlatıldı! Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Yalova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TFF'den iki önemli değişiklik

TFF'den iki önemli değişiklik

Narin davasında yeni gelişme! Müebbet için Yargıtay'a başvuru

Narin davasında yeni gelişme! Müebbet için Yargıtay'a başvuru

Otomobil sektöründe yeni kriz! Gelecek haftalar işaret edildi

Otomobil sektöründe yeni kriz! Gelecek haftalar işaret edildi

Özel: "Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne operasyonda sahte görüntü kullandılar"

Özel: "Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne operasyonda sahte görüntü kullandılar"

Tahliyeler başlıyor! İnfaz düzenlemesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Tahliyeler başlıyor! İnfaz düzenlemesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin konuştuğu Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme

Türkiye'nin konuştuğu Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.