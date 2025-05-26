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Yangın tüpüyle neye uğradığını şaşırmıştı! Sosyal medyanın konuştuğu Ataşehir magandası yakalandı: "Gereği yapıldı"

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İstanbul'da trafiği birbirine katıp karayolları çalışanına bıçak savuran maganda yakalandı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde karayolları çalışanının bıçaklı saldırganı yangın tüpüyle püskürttüğü, saldırganın neye uğradığını şaşırdığı görülüyordu. Görüntüleri paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Gereği yapıldı" deyip olayla ilgili ayrıntıları aktarıp saldırgana uygulanan cezayı açıkladı.

Ataşehir'de trafikte bir karayolları çalışanı, tartıştığı otomobil sürücüsünün bıçaklı saldırısından yangın tüpü sıkarak kurtuldu. O anlar araç içi kamerasına yansıdı. Kimliği tespit edilen şüpheli yakalandı.

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Olay, 24 Mayıs'ta saat 14.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Cadde'de meydana geldi. Trafikte ilerleyen otomobilin sürücüsü ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait hafif ticari aracın şoförü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle otomobilinden inen sürücü, elindeki bıçakla hafif ticari aracın şoförünün üzerine yürüdü. Bu sırada aracının bagajından yangın tüpünü alan hafif ticari aracın şoförü, bıçaklı saldırganı durdurmak için yangın tüpünün tetiğine bastı. Üstüne gelen kimyasal madde ile şaşıran otomobil sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Öte yandan yaşananlar başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

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BAKAN YERLİKAYA: GEREĞİ YAPILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "GEREĞİ YAPILDI" notuyla yaptığı paylaşımda olayla ilgili şunları aktardı: "Dün sosyal medyada, İstanbul’da, bir sürücünün araçtan inerek, bir karayolları çalışanın üstüne bıçakla yürüdüğü, karayolu çalışanının da yangın tüpüyle karşılık verdiği görüntüler yer almıştır. Yapılan çalışmada şüpheli şahsın 49 yaşındaki H. A. olduğu anlaşılmıştır. Şahıs yakalanmış ve gerekli işlemler için Çakmak Şehit Sedat Yabalak Polis Merkezi Amirliğine intikal ettirilmiştir.

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UYGULANAN CEZAYI AÇIKLADI

Şahsa “huzuru bozacak şekilde araç kullanma” ve “kırmızı ışık ihlali” nedenleriyle idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca savcılık tarafından şüpheli şahıs hakkında “tehdit” suçu kapsamında adli süreç başlatılmıştır. Milletimizin huzurunu bozmaya yönelik davranışlarda bulunanlar adalet önünde hesap verecektir."

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ataşehir trafik karayolları yangın tüpü
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