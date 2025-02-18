Yapay Zeka ve geleceğin sınırları: TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu üniversiteleri ziyaret etti...

Ziyaretin temel amacı, yapay zekanın kazanımlarını değerlendirmek, hukuki alt yapıyı güçlendirmek ve yapay zekanın beraberinde getirdiği risklere karşı alınması gereken önlemleri belirlemekti.

İTÜ VE KOÇ ÜNİVERSİTESİNE ZİYARET

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen programda Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ve komisyon üyeleri bir araya geldi. Ardından, Koç Üniversitesi'ne yapılan ziyarette ise Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti ile yine komisyon üyeleri buluştu. Her iki üniversitedeki ziyaretler, yapay zeka alanındaki en son gelişmeleri gözlemleme ve ülkenin bu alandaki geleceği hakkında önemli bilgiler edinme fırsatı sundu.

Ziyaretlerin ardından, KUACC-İleri Hesaplama Merkezi ve KUISAL-Yapay Zeka Merkezi'ne gidilerek, bu merkezlerin çalışmaları ve projeleri hakkında ayrıntılı bilgiler alındı.

YAPAY ZEKA VE ETİK SORUNLAR

Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, yapay zekanın gelişim sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalara değindi. Özellikle, yapay zeka ekosisteminin oluşturulmasında Türkiye'nin iç ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra küresel pazarda da yer almanın önemine vurgu yaptı. Bu bağlamda, yapay zeka yazılımları ve hizmet sistemleri için kritik bir sıralama yapıldığını belirten Dönmez, özelleştirilmiş uygulamaların daha rekabetçi olabileceği izlenimini edindiğini ifade etti.

Ayrıca, veri güvenliği ve kişisel verilerin korunması konusunun, bu ekosistemin temel taşlarından biri olduğunu dile getiren Dönmez, güvenilir veriye erişimin yanı sıra, verilerin doğru ve güvenli bir şekilde kullanılmasının önemini vurguladı. Yapay zekanın ilerlemesiyle birlikte veri madenciliği ve etik dengesi hakkında da tartışmaların sürdüğünü belirten Dönmez, “Bu işin yakıtı güvenilir veriye erişmek, fakat bir taraftan da kişisel verileri korumamız gerekiyor,” diyerek, bu iki unsur arasındaki dengeyi sağlamanın önemine dikkat çekti.

ALTYAPI VE ETİK TARTIŞMALARI

Yapay zekanın gelişimiyle birlikte altyapı ve etik konularının da büyük önem taşıdığına değinen Dönmez, “Altyapı ve etik konusu üzerinde tartışmalar yapıyoruz. Bu araştırma komisyonu, ülkemizin ve vatandaşlarımızın yararına olacak kararlar almak adına çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda, potansiyel riskleri ve delilleri de değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz,” ifadelerini kullandı. Bu yaklaşım, komisyonun sadece yapay zekanın potansiyelini keşfetmekle kalmayıp, olası riskleri de göz önünde bulundurmayı hedeflediğini gösteriyor.

(DHA)