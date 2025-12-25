HABER

Yargı paketi resmileşti, cezaevlerinden tahliyeler başladı! Beyaz güvercin uçurdular

TBMM’de kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve kamuoyunda '11. Yargı Paketi' olarak bilinen düzenleme kapsamında, şartları uyan hükümlülerin tahliyesine başlandı. Ankara, Kocaeli, Bolu gibi illerde aileler tahliye sevinci yaşarken Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 326 mahkum tahliyeler esnasında beyaz güvercin uçuruldu.

Kamuoyunda 11'inci Yargı Paketi olarak bilinen "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin TBMM'de kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından cezaevlerinde tahliyeler başladı.

TAHLİYELERİ BEYAZ GÜVERCİNLE KARŞILADILAR

Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 326 mahkum tahliye edildi. Tahliyeler esnasında beyaz güvercin uçuruldu.

  1. Yargı Paketi'nin resmi gazetede yayınlanmasının ardından ülke genelinde cezaevlerinden tahliyeler başladı. Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda da hareketli anlar yaşandı.

  1. Yargı Paketi çerçevesinde tahliyeleri onaylanan 326 kişi işlemlerinin ardından cezaevinden hükümlülerin çıkışları başladı. Cezasının bitmesine 3 yıl kala yargı paketinden yararlanarak tahliye olan Selçuk Yıldız, "Cezamın bitmesine 3 yıl vardı ve tahliye oldum. Yasadan faydalandım. Allah kimseyi bir daha düşürmesin" ifadelerini kullandı.
    "ALLAH VATANIMIZA MİLLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Tahliye olan Oğuz Rüzgardoğru ise, "Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin. Bizleri de buralara bir daha düşürmesin. Biz yaptığımız hatalardan geri döndük. İnşallah kimsenin yapmamasını diliyorum" dedi.

Öte yandan cezaevinden tahliye olan hükümlülerin yakınları beyaz güvercinler salarak yakınlarını karşıladı.

TAHLİYE GECE BOYU SÜRECEK

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Bolu Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bulunan ve düzenlemeden yararlanma hakkı kazanan hükümlüler için idari işlemler başlatıldı. Dosya incelemeleri ve gerekli evrak hazırlıkları savcılık ve cezaevi idaresi tarafından titizlikle yürütüldü. Tahliye haberini alan hükümlü yakınları ise sabahın erken saatlerinden itibaren Bolu Cezaevi İnfaz Kurumları Kampüsü önüne gelerek beklemeye başladı. İşlemleri tamamlanan hükümlüler, nizamiyeden çıkış yaparak kendilerini bekleyen aileleriyle kucaklaştı. Tahliye işlemlerinin, gece saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
Cezaevi önünde yakınını bekleyen Necdet Avcı, "Bir arkadaşımız var onu bekliyoruz. Hayırlısıyla çıkacak inşallah. 2 yıldır içerideydi. Afdan dolayı çıkıyor. Hepimiz sevinçliyiz" dedi.

SİNCAN'DA TAHLİYE SEVİNCİ: "İNŞALLAH TÜRK MİLLET ADINA HAYIRLARA VESİLE OLUR"

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde tahliyeler başlarken, mahkum yakınları cezaevi önünde yakınlarını bekledi. Tahliye kararıyla mutlu olduklarını ifade eden mahkum yakınları, yaşadıkları sevinci dile getirdi.
Çocuklarıyla eşinin tahliyesini beklediklerini ifade eden Mesut Arsoy, "Çıkacakları için mutluyuz. Milletvekillerimize de çok teşekkür ederiz" derken, yakınını bekleyen Satılmış Direk ise, "Mutluyuz, inşallah Türk millet adına hayırlara vesile olur. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

"HERKESİ AİLESİNE KAVUŞTURDULAR"

Cezaevinden tahliye olacak yakınları için mutlu olduğunu belirten Haydar Ali Deligöz ise, "Cezaevinde babam ve kardeşim var, onları dört gözle bekliyoruz. Onlar da çıktığı zaman daha güzel bir yaşam süreceğiz. Emeği geçenlerin ellerine sağlık. Herkesi ailesine kavuşturdular" şeklinde konuştu.

Tahliye olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade İsa Aslan da, "Çok sevinçliyim, emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

KOCAELİ'DE 11. YARGI PAKETİ SONRASI TAHLİYELER BAŞLADI

TBMM'de kabul edilerek yasalaşan 11. Yargı Paketi ile birlikte Kocaeli'de cezaevlerinden tahliyeler başladı. Paketle erken tahliye olan hükümlülerin aileleri de yakınlarına kavuşmak için Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsleri'nin önüne geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 11. Yargı Paketi kabul edilerek yasalaştı. 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar sebebiyle hüküm giyenler, denetimli serbestlik haklarından 3 yıl erken faydalanabilecek. Bununla birlikte ilk etapta yaklaşık 50 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Terör ve örgütlü suçlar ile aile fertleri veya engellilerin hedef olduğu cinayetler, cinsel saldırı-istismar ve deprem suçlarında bu hak uygulanmayacak. Paketin yasalaşması ile birlikte Kocaeli Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde cezasını çeken hükümlülerin yakınları cezaevi önüne gelmeye başladı. Haktan yararlanacak olan hükümlülerin aileleri, yakınlarının çıkışını heyecanla bekledi.

Tahliye olan bir mahkumun yakını Yakup Yaman, "Vatana millete hayırlı bir haber oldu. Aynı hataları tekrarlayıp buraya gelmezler, gelmemelerini ümit ediyorum. Beraat edenlere de geçmiş olsun diliyorum, devletimize de milletimizden de Allah razı olsun" dedi.

(İHA)

25 Aralık 2025
25 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
En Çok Aranan Haberler

