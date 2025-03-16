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  4. Yavaş'ın yaşlı kadına cevabı, "Cumhurbaşkanı adayı mı olacak?" sorusunu yeniden akıllara getirdi! "İnşallah dua edin siz"

Yavaş'ın yaşlı kadına cevabı, "Cumhurbaşkanı adayı mı olacak?" sorusunu yeniden akıllara getirdi! "İnşallah dua edin siz"

16.03.2025 09:37
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16.03.2025 09:37
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Yaşlı bir kadın, Yavaş'ın yanına giderek, "Ankara'dan Cumhurbaşkanı çık kurbanın olayım" dedi. Kadının bu sözlerini yanıtsız bırakmayan Yavaş, "İnşallah dua edin" dedi. Yavaş'ın cevabı ise "Cumhurbaşkanı adayı mı olacak?" sorularını yeniden akıllara getirdi.

Muhalefetin ana gündem maddelerinden biri erken seçim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçime aday olarak yol haritasını belirleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu her konuşmasında erken seçim çağrılarını yineliyor.

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CHP'NİN ÖN SEÇİMİNE KATILMADI

CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise seçimin tarihinin belli olmadığını vurgulayarak CHP'nin ön seçimine katılmadı.

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"Seçim tarihi belli değil" sözünü her seferinde hatırlatan Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı tartışma konusu olurken, Yavaş İmamoğlu'nun yanında yer aldığı belirtmiş fakat tüm seçeneklerin masada olduğunu da hatırlatmıştı.

YAVAŞ, YAŞLI BİR KADINLA KONUŞTU

Ankara'da vatandaşlarla bir araya gelen Yavaş, yaşlı bir kadınla konuştu. İkilinin sohbetindeki detaylar ise dikkat çekti.

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"ANKARA'DAN CUMHURBAŞKANI ÇIK KURBAN OLAYIM"

Yaşlı kadın Yavaş'a, "Ankara'dan Cumhurbaşkanı çık kurbanın olayım.
Valla iki Karadeniz çıktı her yer çıktı Ankara'dan çık kurban olayım" dedi.

"İNŞALLAH DUA EDİN SİZ"

Kadının bu sözlerini yanıtsız bırakmayan Yavaş ise "İnşallah dua edin siz" cevabını verdi. Yavaş'ın bu cevabı ise "Cumhurbaşkanı adayı mı olacak?" sorusunu yeniden akıllara getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Ankara CHP cumhurbaşkanı adayı
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