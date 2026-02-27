HABER

Yer: Aydın! Tuvaletini yapmak isterken yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaat alanında dengesini kaybeden Ahmet K., birinci kattan zemine düşerek yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Ata Mahallesi 645 Sokak’ta meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Ahmet K., iddiaya göre tuvalet ihtiyacını gidermek amacıyla bir inşaat alanına girdi. İnşaat içerisinde dengesini kaybeden Ahmet K., birinci kattan zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Düşme sonucu bacağı kırılarak yaralanan Ahmet K., ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA

