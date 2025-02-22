Yer Bursa… Buzlu yolda felaketten dönüldü: Halk otobüsüne çarptı! Çarpma anı kameralara yansıdı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kayarak kontrolden çıkan bir işçi servisi, duramayan bir halk otobüsünün çarpması sonucu kaza yaşandı.

İŞÇİ SERVİSİ YOLDA KALDI

Kazanın başlangıcı, işçi servisi aracının kar nedeniyle buzlanan yolda kayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başladı. Servis aracı, yolda yol ortasında yan durdu. Sürücü, aracı kontrol etmeye çalıştıysa da buzlanma nedeniyle herhangi bir önlem alamadı. Bu durumu gören diğer sürücüler, araçlarına dikkat etmek zorunda kaldı.

HALK OTOBÜSÜ DURAMAYINCA ÇARPIŞMA GERÇEKLEŞTİ

Aynı güzergahta ilerleyen 16 AAC 086 plakalı halk otobüsü, buzlanan yol nedeniyle hızını alamayarak servis aracına çarptı. Sürücüsü, otobüsün frenlerine basmasına rağmen araç duramadı ve kazaya yol açtı. Çevredekiler, kazayı görür görmez durumu yetkililere bildirdi.

YARALI YOK, HASAR VAR

Olay yerine hızla gelen polis ve sağlık ekipleri, kazanın ardından çevredeki araçları güvenli bir şekilde kontrol etti. Kazada sürücüler ve yolcular arasında herhangi bir yaralanma durumu yaşanmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu. Yapılan incelemelerde, kazanın ana sebebinin yolun buzlanması ve sürücülerin kontrol kaybı olduğu belirlendi.

CEP TELEFONU KAMERASI İLE ANLAR KAYDEDİLDİ

Kazanın anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaza anında halk otobüsünün duramayıp işçi servisine çarpması net bir şekilde görüntülendi. Görüntüler, olayın büyüklüğünü ve buzlanmanın ne kadar tehlikeli olabileceğini gözler önüne serdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis, kazanın ardından olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Kazanın sebepleri araştırılmaya devam ediyor ve benzer kazaların önlenmesi adına yetkililer, yolculuk yapanların ve sürücülerin buzlanmaya karşı daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

(DHA)